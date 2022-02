"Pese a vivir a 15 minutos, optamos por no vernos": así afectó la pandemia en el amor de pareja

El coronavirus sigue golpeando a El Salvador y al mundo y de más está hablar de sus estragos en materia de salud y economía. En este Día de San Valentín te mostramos como jóvenes parejas salvadoreñas hicieron frente a la pandemia y, en algunos casos, mantuvieron viva su relación.

No fue fácil, para quienes pudieron seguir juntos después de los meses de cuarentena y de mayor zozobra, pero la creatividad y un compromiso fuerte permitió a algunas relaciones florecer en medio de un encierro obligado.

Acá te compartimos los testimonios de algunas parejas y su experiencia con la pandemia y la cuarentena:

Josseline Portillo

Su noviazgo inició en agosto de 2019. "Teníamos miedo de contagiarnos y pese a vivir a 15 minutos de nuestras casas optamos por no vernos, ya que ninguno quería llevar el virus a la familia del otro", expresa.

Sin embargo, Josseline dice que pese a las dificultades, su pareja, Kevin Martínez, "sabía que el encierro me afectaba mucho", así que se las ingenió para mostrarle que, aun en la distancia, los detalles son importantes en el amor.

Josseline y Kevin supieron sobrellevar la pandemia como pareja. A la fecha, siguen juntos, celebrando otro San Valentín. FOTOS: cortesía/Josseline Portillo.

"El encierro para mí fue un caos, pero él me ayudó a llevarlo, no solo con palabras de ánimo, sino con detalles. Hablábamos más tiempo por llamadas, me enviaba comida de sorpresa por delivery y me mandó unos productos de belleza y pidió (al repartidor) que llevara una carta que hizo para mí", recordó Josseline.

De igual forma, revela que, para ella y su pareja, el covid, hasta cierto punto, los fortaleció en el plano de pareja.

"El coronavirus, en vez de hacernos pelear o discutir, nos unió más y nos hizo ver el apoyo que nos teníamos el uno con el otro".



Jacqueline Ayala



"Al inicio de la pandemia teníamos seis meses de relación. Al principio hablábamos constantemente, con el tiempo la situación no mejoraba y no había posibilidad de tener espacios en común", relata esta joven.

A diferencia del testimonio anterior, Jacqueline reconoce que las dificultades de comunicación y el mismo encierro conllevó a tener más problemas de confianza con su pareja: "Nuestras prioridades cambiaron y pusimos fin a la relación".

"Quizá hubiésemos durado un poco más. Los problemas surgieron porque no nos miramos, no había temas en común para hablar y esas cosas".

Pese a que tuvieron que terminar, Jacqueline se queda con lo bueno de esa relación en la que, reconoce, "la pandemia influyó bastante".

La pandemia generó dilemas como el beso, el tiempo en pareja y los riesgos de contagio. Foto: EFE.



Carlos Meléndez



Para Carlos y su novia, Eleyda Guadrón, la pandemia fue una prueba, porque "no esperábamos que la cuarentena fuera tan larga". Pero lograron resistir la situación, a su manera.

Pese a que al inicio pudieron sobrellevar la situación, "con el tiempo y el estrés colectivo, tuvimos problemas, discusiones, pero las supimos sobrellevar y estamos juntos".

"Fue una etapa difícil y sirvió para fortalecer la relación, madurez, y apoyarnos el uno con el otro", resume sobre la experiencia.

Las relaciones en pareja, celebraciones como San Valentín y otras fechas importantes fueron impactadas por la pandemia. Foto: EFE.



Kelin Coto



Ella reconoce que pese a llevar una relación de tres años, la pandemia jugó en contra de ella y su pareja en el plano emocional.

"Cuando inició la pandemia, era comprensible que no nos íbamos a poder ver, entonces cada quién por su lado, pero siempre nos hablábamos", detalla.

Incluso cuando hubo menos restricciones se las ingeniaron para verse: "Una vez se hizo más factible salir, por ejemplo con el DUI, para suerte de ambos teníamos la misma terminación y aprovechábamos para ir de compras o a veces iba a trabajar con mi mamá y él llegaba".

Sin embargo, la distancia a la que vivían, la falta de tiempo por sus ocupaciones y aun con la lenta normalización de actividades, había menos posibilidades de verse.

"Al final me dijo que terminarámos la relación y ya para febrero (2021) terminamos y cada quién tomó su camino. Perdimos totalmente comunicación (tras terminar), al final fue una bonita experiencia mientras duró, pero todo tiene su fin", reflexiona Kelin, sobre dicha relación.

Sin duda, la pandemia tuvo afectaciones y retos para las parejas salvadoreñas. Retos que, en algunos casos, es posible sobrellevar de forma individual y en otros, el apoyo de su "valentín" puede ser como un oasis en medio del desierto.