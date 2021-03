¿Piensa irse a EUA? Estos son los mejores lugares para vivir

La revista ‘U.S. News & World Report’ realizó una lista de las mejores ciudades para vivir, basada en un análisis de datos públicos y opiniones de los usuarios.

Conozca los primeros lugares del ranking.

Denver, Colorado

Un atardecer en la ciudad de Denver. Foto: iStock

Esta ciudad tiene un entorno adecuado para todos aquellos con una mentalidad abierta. Tiene una amplia variedad de parques, senderos, campos de golf y zonas de juego. Además, está cerca de las Montañas Rocosas, donde se practica esquí y snowboard en el invierno.

Entre sus opciones laborales, resaltan las áreas de investigación, el sector aeroespacial y de defensa, las finanzas, la biotecnología, la atención médica y las telecomunicaciones.

En los últimos años ha experimentado un auge demográfico, ya que llegan personas de todos los lugares, muchas de ellas impulsadas por ideas progresistas como el uso recreativo de la marihuana. La población es bastante joven pues una cuarta parte es menor de 20 años.

El constante crecimiento de residentes ha causado que se aumenten los costos promedio de vivienda (401.542 dólares), aunque tiene una baja tasa de desempleo (2,7%) y un salario promedio de 59.440 dólares anuales.

Austin, Texas

Ciudad de Austin. Foto: iStock

Es la capital mundial de la música en vivo y cuenta con establecimientos que exhiben bandas locales. Alberga festivales de música emblemáticos como Austin City Limits, en el que se presentan artistas nacionales e internacionales, y South by Southwest, un conjunto anual de festivales de cine, medios interactivos y música.

En Austin se encuentran las sedes de muchas agencias estatales, por lo tanto, aloja una gran cantidad de empleados del gobierno. También posee un importante centro de tecnología, apodado ‘Silicon Hills’, y cuenta con oficinas de Google hace más de una década.

En cuanto a sus residentes, atrae a una amplia gama de personas, desde estudiantes y profesionales solteros hasta familias y jubilados.

Es una de las áreas metropolitanas de más rápido crecimiento en el país y el precio de venta medio de una vivienda está en 313.308 dólares. Se destaca, también, por un salario anual medio de 53.810 dólares.

Colorado Springs, Colorado

Vista aérea de Colorado Springs al anochecer. Foto: iStock

Aunque no es un gran centro económico y cultural como Denver o Austin, se caracteriza por su bajo costo de vida, una baja tasa de desempleo (3,3%) y variadas opciones de recreación y entretenimiento.

Esta área cuenta con un número significativo de corporaciones y bases de defensa militares. Además, tiene un excelente entorno empresarial, con fuerza laboral altamente capacitada y bajos costos operativos.

Colorado Springs es el hogar de una importante comunidad de pensionados. Más de una décima parte de la población tiene más de 65 años y, en su mayoría, son exmilitares que deciden quedarse cerca de las bases. Pero también cuenta con una gran cantidad de ‘millenials’, que reducen la edad promedio a 34 años.

A pesar de que la vivienda es un poco costosa (con una media de 304.500 dólares), los residentes gastan una cantidad reducida de dinero en comestibles, servicios públicos y transporte. El salario medio anual es de 51.430 dólares.

Fort Collins, Colorado

Vista aérea del centro de la ciudad de Fort Collins.

Foto: iStock

Esta ciudad, aunque está en constante crecimiento, conserva el ambiente de un pueblo pequeño. Es conocida nacionalmente como el Valle de Napa de la cerveza artesanal. Queda a poco más de una hora del Parque Nacional de las Montañas Rocosas, popular por la práctica de esquí y snowboard.

En cuanto a su mercado laboral, sus principales empleadores son las grandes cervecerías como New Belgium Brewing Co. y Anheuser-Busch Colorado. Igualmente, las empresas de tecnología e instituciones educativas son bastante distintivas.

En su población hay muchos estudiantes de la Universidad Estatal de Colorado, pero también reside una gran cantidad de familias jóvenes.

Los precios medios son altos, de 381.358 dólares, aunque según ‘U.S. News & World Report’, la tasa de impuestos de las ventas es una de las más bajas del país y el salario medio anual es de 51.050 dólares.

Charlotte, North Carolina

Atardecer en ciudad de Charlotte. Foto: iStock

Se caracteriza por su clima cálido y agradable, y su considerable cantidad de eventos gratuitos alrededor de la ciudad. Es famosa por lugares culturales como el Blumenthal Performing Arts Center, el Mint Museum y el Levine Museum of the New South.

Es una ciudad bancaria, sede de compañías como Bank of America y Wells Fargo. Los deportes de motor también impulsan la economía, con el Hogar del Salón de la Fama de Nascar y el Charlotte Motor Speedway.

Cuenta con pequeños vecindarios y es ideal para familias con hijos, por lo que la cuarta parte de los hogares incluye menores de 18 años.

Aunque hay una buena oferta de viviendas, con un costo de alrededor de 231.233 dólares, el precio del alquiler está subiendo lentamente, con una media de 986 dólares mensuales. El salario medio anual es de 51.000 dólares.

Des Moines, Iowa

Atardecer en Des Moines. Foto: iStock

Esta ciudad es un gran lugar para iniciar una familia. Es famosa por sus elegantes casas coloniales en vecindarios tranquilos a tan solo minutos del centro, una famosa zona por sus eventos culturales y festivales, como el Des Moines Arts Festival. El Centro Cívico y el Wells Fargo Arena también son lugares de artes escénicas bastante conocidos.

En cuanto a sus opciones laborales, realizar negocios allí tiene un costo 15% más bajo que el promedio nacional, por lo que es ideal para nuevas empresas. La región, además, es un centro para la industria de seguros, con más de 80 compañías de este tipo.

El fuerte mercado laboral y la calidad de vida han incentivado a muchos jóvenes a vivir en Des Moines, por lo que los compradores de vivienda varían entre los 25 y los 34 años.

El precio medio de la vivienda es relativamente bajo: 196.067 dólares. La tasa de desempleo es de apenas 2,7 % y el salario promedio anual es de 52.220 dólares.

Boulder, Colorado

Vista aérea de Boulder. Foto: iStock

Esta ciudad está ubicada en la cima de una colina en la ruta 36 del país. Es ideal para las personas que buscan bienestar, pues cuenta con sesiones de meditación gratuitas en diferentes puntos, spas y estudios de atención médica alternativa.

Tiene más de 60 parques en el área y aproximadamente 250 kilómetros de senderos para caminatas. Generalmente muchos atletas, excursionistas, escaladores y ciclistas residen en Boulder.

En cuanto al mercado laboral, su sector tecnológico está en auge e importantes empresas, como Google y Apple, ya tienen presencia allí. Boulder está repleta de jóvenes profesionales: técnicos, emprendedores, creativos y más.

Vivir "en la burbuja de Boulder", como a veces se le llama, tiene un precio elevado (con un precio medio de vivienda de 524.417 dólares). Aunque sus ciudadanos gozan de un salario promedio anual de 64.690 dólares y una reducida tasa de desempleo, de 2,4%.

Paradójicamente, esta ciudad, que apareció en el primer puesto del ránking, también fue noticia últimamente por un tiroteo en un supermercado en el que murieron diez personas. La Policía ya identificó al responsable, un hombre de 21 años llamado Ahmad Alissa.