Plácido Domingo renuncia a su actuación en la Ópera de Nueva York por acusaciones de acoso sexual

Getty Images Plácido Domingo es uno de los tenores más reconocidos en el mundo.

"Debuté en la Metropolitan Opera (de Nueva York) a la edad de 27 años y he cantado en este magnífico teatro 51 gloriosos años seguidos (...), pero tras reflexionar creo que mi aparición en esta producción de Macbeth quitaría atención al duro trabajo de mis colegas en el escenario y detrás del telón".

Con esa frase, el tenor español Plácido Domingo, una de las últimas superestrellas de la ópera, le adelantaba al medio estadounidense The New York Times el anuncio que se conoció este martes en un comunicado: que no participará en la temporada de ópera en la ciudad estadounidense.

Se esperaba que fuera la estrella principal de "Macbeth", que se estrena este miércoles.

"El Metropolitan Opera confirma que Plácido Domingo ha estado de acuerdo en retirarse de cualquier presentación futura en el Met. Esta decisión tiene efecto inmediato", se lee en el texto de la compañía operística.

"El Met y Plácido Domingo coincidimos en que ésta es una decisión que debía tomarse".

Getty Images El Metropolitan Opera de Nueva York es considerado uno de los principales escenarios del mundo.

En su reemplazo, se anunció que estará el barítono Zeljko Lucic.

La cancelación de las actuaciones es una consecuencia directa de una serie de denuncias y testimonios de cantantes, bailarinas, músicos y personal del teatro en contra de Domingo, en las que señalaron que habían visto o experimentado un comportamiento inapropiado por parte del tenor en las últimas tres décadas.

Y que se une a la denuncia revelada en dos reportajes de la agencia de noticias AP en la que cerca de 20 mujeres se declararon víctimas de acoso sexual y donde denunciaron el comportamiento inapropiado por parte del famoso tenor.

Defensa

Domingo, de 78 años, negó que hubiera cometido abusos contra sus colegas mujeres.

Y agregó: "Creo que mi presencia en la producción de "Macbeth" podría distraer el esfuerzo que están haciendo mis colegas en el escenario y las personas que trabajan en la logística de la obra", dijo.

"Por esa razón, le pedí a las directivas del Met no estar en la producción y ellos me lo han concedido", explicó.

Esta decisión se une a las de la Ópera de San Francisco y la Filarmónica de Filadelfia, ambos de Estados Unidos, que también cancelaron las presentaciones del cantante.

Mientras tanto, la Ópera de Los Ángeles , de la que Domingo es el director general, decidió crear un consejo externo que se dedique a investigar las acusaciones señaladas en los reportajes de AP.

Domingo es uno de los llamados "tres tenores", grupo que integra junto a José Carreras y el fallecido Luciano Pavarotti, quienes labraron su fama al llevar la ópera a un público más amplio mediante presentaciones multitudinarias en estadios y grandes espacios alrededor del mundo.

