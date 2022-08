¿Plagio u homenaje?: Esto piensa Elvis Crespo del video de "Neverita" de Bad Bunny [+VIDEO]

En el video de "Neverita" aparece Benito Martínez, mejor conocido como Bad Bunny, luciendo un estilo propio de la década de los noventa. Desde la vestimenta hasta la edición sugieren que se intentó imitar el mítico videoclip de "Suavemente", uno de los mayores éxitos del artista neoyorquino Elvis Crespo. Con su meregue, Crespo rompió todos los récords en Puetro Rico y el mundo, lo cual habría influenciado la visión artística de Bad Bunny.

En las redes sociales estalló de inmediato la comparación entre las escenas y el homenaje de Bad Bunny. La grabación inicia con el cantante vestido completamente de negro con chaqueta de cuero, tal como lo hizo Crespo. Además, los atuendos utilizados por el puetrorriqueño son totalmente similares a los que utilizó crespo hace 25 años.

Luego de la publicación del video, Crespo se hizo presente en redes sociales para dar fin a la polémica sobre el homenaje. "Hablando sobre "Suavemente", de cómo luego de 25 años la canción sigue de manera orgánica llegando a lugares insospechados. Jamás ni nunca yo pensé que cuando yo filmé el video, un artista como Bad Bunny iba a ser influenciado por el video para presentar una canción", mencionó el cantante. Añadió que no esperaba que el cortometraje de su canción de 1998 tuviera tanto reconocimiento y se mostró agradecido con el homenaje.

Crespo también explicó a sus fans que cuando hizo el video, el artista habaría sentido depreción y desilusión de la edición del mismo. "Eso para mi es wow, una sopresa. No la ví venir. Me siento agredecido con Dios que me permitió vivir eso y agradecido con Benito y su equipo de trabajo. Yo recuerdo que cuando yo hice "Suavemente" hace 25 años atrás, yo vi toda esta edición y todos los efectos yo recuerdo que me deprimí. Esa energía se la dí al quipo de trabajo. No nos gustó el video y fue hasta que estrenamos el video en Telemundo de Puerto Rico, la canción explotó. Pienso que es un video único que 25 años después inspira a artistas de estas generaciones a sentirse influenciados", agregó.

"Sigo trabajando en el lanzamiento de música nueva. Próximamente en estos días estaré haciendo un anuncio ofical con relación a "Suavemente" así que estén pendinetes. Sigas disfrutando de la canción "Neverita", está muy buena la canción, es un merengue ese tema", dijo Crespo dirigiéndose a sus fanáticos.