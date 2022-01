Polémica en redes sociales por madre que nombró a su hijo Lucifer

En redes sociales se ha venido presentando una fuerte discusión, luego de que una madre originaria de Devon, Inglaterra, pusiera a su hijo recién nacido el nombre de Lucifer, uno de los apelativos con que la religión cristiano - católica hace referencia al mal, o al diablo.

La mujer identificada como Josie Barnes, de 27 años, ha manifestado a medios locales que, desde se conoció la noticia, no ha parado de recibir todo tipo de comentarios malintencionados, incluso amenazas de muerte en su contra por haber sacado a la luz el nombre de su segundo hijo.

Fue tal la repercusión mediática del hecho, que Barnes fue invitada a dar declaraciones al programa de televisión ‘Jeremy Kyle Show’, donde manifestó que estaba preocupada por el grado de agresividad con que la gente estaba arremetiendo contra ella y su bebé de siete meses, informó el diario ‘The Mirror’.

“Todas estas amenazas de muerte son horribles y me aterrorizan. Cuando escogí su nombre, sabía que a la gente no le gustaría, pero no imaginaba hasta dónde podía llegar el odio”, manifestó la madre al programa de entrevistas.

“Tengo tanta suerte de ser insensible porque muchas de estas amenazas de muerte son muy aterradoras”, agregó.

A pesar de las fuertes críticas que ha venido recibiendo, se mantuvo firme en su decisión, pues manifestó que no quería ser “ como sus amigos que se vieron obligados a cambiar los nombres de sus hijos por presión social”.

De igual forma, dice que no tuvo ninguna motivación religiosa o mística para nombrar de esta manera a su hijo, pues simplemente llegó el nombre a su cabeza y ahí supo que así debía llamarse su retoño.

Tras el programa y darse a conocer en televisión nacional, manifiesta que las amenazas siguieron , pero que ha recibido un gran apoyo de personas que ven cómo un acto de valentía su decisión.

Lucifer un nombre común en el mundo

Ahora bien, Lucifer se ha vuelto uno de los nombres modernos que se han puesto de moda en algunas regiones del planeta, debido a la popularidad que tomó la serie de Netflix protagonizada por Tom Ellice.

La trama gira en torno a este demonio, quien cansado de su reinado en el ‘mundo de las tinieblas’, decide subir al plano terrenal para ver qué es capaz de brindar a los seres humanos por medio de una apariencia física y personalidad típicas de cualquier galán de telenovela.

Así mismo, según la base de datos ‘Forebears’ que recoge el índice de popularidad de más de 30 millones de nombres y apellidos alrededor del mundo, menciona que Lucifer refleja una tasa de incidencia de más de 1.2 millones de personas utilizando este apelativo.