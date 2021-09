Polémica por “influencer” que le regaló rinoplastia a su hija de 12 años

La influencer paisa Tatiana Murillo levantó polémica en redes sociales luego de que compartiera un video en el que le entregaba un regalo a su hija Sofía por su cumpleaños número 12.

En el video, se observa cómo la menor destapa el obsequio, que traía en su interior dinero y un cupcake decorado con una barbie que parecía haber acabado de salir del quirófano.

La muñeca tenía señales de una rinoplastia, lo que insinuaba que ese era el regalo para la niña.

A partir de esto, le llovieron cientos de críticas a la madre, y la noticia llegó incluso a canales internacionales.

Algunos usuarios en redes aplaudieron el regalo. Sin embargo, otros aseguraron que no era el mejor regalo para una niña de 12 años e incluso insinuaron que debían quitarle la custodia de la menor, según afirmó la misma Tatiana.

Tras el escándalo desatado, en entrevista con el programa ‘Lo sé todo’, la modelo explicó que aunque es cierto que le regaló una cirugía, por el momento la menor no se someterá a ningún procedimiento quirúrgico.

“Si bien es cierto que le regalé una cirugía, se entiende que todavía no se puede operar. Tiene que esperar a que se termine de formar su carita, ella todavía no está de cirugía. Obviamente se la va a realizar porque no le gusta su nariz y no la voy a obligar a que le gusté porque yo ya pasé por lo mismo”, afirmó la mujer en el programa citado.

En sus redes sociales, la mujer también mantuvo su postura al respecto y afirmó que los colombianos tienen muchos tabúes frente a las cirugías.

“Defiendo mi posición, siendo consciente que el carácter y la personalidad no las da una cirugía y eso sí hay que trabajarlo. Respeto las diferentes opiniones pero cada quien es libre de hacer con su vida lo que mejor le parezca”, escribió.

La ‘influencer’ comentó además que la rinoplastia será necesaria para su hija, pues tiene el tabique desviado y algunos problemas para respirar, pero agregó que también lo hará por estética.

Sofía, su hija, tendría la intervención en dos años, según dijo la cantante y modelo en la misma entrevista.

En las últimas horas, después de todos los comentarios recibidos, la 'influencer' aseguró que estaba pensando en rifar una rinoplastia con su cirujano. Habló del “nivel de hipocresía de las mujeres” y aseguró que le daba tristeza que “una mujer sea el peor enemigo de otra mujer”.