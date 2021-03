¿Poner mi auto en reversa al quedarme sin frenos me puede salvar la vida?

Poner nuestro auto en reversa a toda velocidad ha sido una duda que todos los conductores hemos tenido en algún punto de nuestra vida. Esto es algo que no se recomienda, pero, por fines de experimentación, el canal AutoVlog subió un video explicando lo qué pasa.

En la mayoría de los vehículos automáticos, “drive” y reversa están separados por el escalón de neutral. En el caso de las transmisiones manuales, hay que desplazar la palanca de un extremo a otro para aplicar reversa, pero no es imposible. Aquí te decimos qué pasa si haces esto.

¿Arruinará mi auto?

Las transmisiones no están diseñadas para aplicar el engrane de reversa mientras se está conduciendo a altas velocidades. De acuerdo con el jefe de transmisiones de Ford, Craig Renneker, la mayoría de las transmisiones automáticas actuales tienen una programación que impide al conductor aplicar reversa al conducir a toda velocidad.

“Poner un auto en reversa mientras vas hacia adelante es prácticamente imposible en los vehículos modernos. El coche simplemente ignorará que la palanca está en reversa hasta que estés completamente parado,” afirmó el ingeniero antes mencionado.

No obstante, las transmisiones manuales no tienen dicha programación, por lo que es posible poner el auto en reversa mientras vas a toda velocidad. No es tan sencillo como se podría pensar y requiere de mucha fortaleza física para hacer que los engranes se acoplen a pesar de que no están pensados para esa tarea.

¿Puede salvarme la vida en caso de emergencia?

De acuerdo a varios experimentos realizados por el canal AutoVlog en Youtube, hay dos posibles desenlaces en dicha situación.

La primera de ellas es que, al aplicar reversa en una transmisión manual mientras se va a toda velocidad, la caja de cambios soporte la cantidad de fuerza y comience a girar los neumáticos en dirección contraria. Esto se traduce en una desaceleración considerable y, con un poco de experiencia al volante, podría salvar tu vida si te fallan los frenos en caso de una frenada de emergencia.

Indudablemente la transmisión quedará dañada y posiblemente inutilizable después de haber sido sometida a una cantidad increíble de esfuerzo, pero te habrás librado de un accidente mortal si no tenías el suficiente espacio para frenar con motor.

No obstante, también puede suceder que la transmisión reviente sus componentes internos y parezca que hemos puesto el auto en neutral, sin generar una desaceleración inmediata como el primer caso.

¿Es costoso de reparar?

Según datos de la Asociación de Seguros de Inglaterra, el reparar una transmisión que ha sido puesta en reversa a altas velocidades es prácticamente imposible, por lo que tendremos que reemplazar todo el componente mecánico.

Por ejemplo, una transmisión de un Toyota Camry 2006 ronda los 18 mil pesos, a lo que habrá que sumarle el costo de la mano de obra y tiempo de reparación, que pueden ser hasta 3 días hábiles si se tienen las refacciones al momento.

Incluso se pueden encontrar algunas transmisiones reconstruidas en internet, pero los expertos recomiendan evitar este tipo de componentes por sus altas posibilidades de volver a fallar en un futuro cercano.