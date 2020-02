Pop Smoke: matan a tiros en su casa a la joven promesa del rap estadounidense

Getty Images Pop Smoke había sido incluido el año pasado por la BBC en la lista de artistas a seguir durante 2020.

Un joven talentoso, humilde y respetuoso.

Así definían quienes lo conocían al rapero estadounidense Pop Smoke, que este miércoles murió a tiros en su casa en Los Ángeles.

La policía de la gran ciudad californiana le dijo a la BBC que un hombre fue tiroteado en la vivienda y que posteriormente falleció, pero no confirmó la identidad de la víctima.

Sin embargo, Republic Records, la compañía discográfica con la que trabajaba Pop Smoke, dijo estar "devastada por su inesperada y trágica" pérdida.

Qué pasó

Funcionarios policiales confirmaron que un número indeterminado de sospechosos ingresaron en la propiedad de Pop Smoke, ubicada en West Hollywood.

En torno a las 04:55 hora local (12:55 GMT) de este miércoles, la policía recibió una llamada que alertaba de un robo en la vivienda, adonde llegaron los agentes seis minutos más tarde.

Sin embargo, las autoridades dijeron que no realizaron ninguna detención en el lugar.

Una joven promesa

Esta semana, un disco de Pop Smoke, cuyo nombre real era Bashar Barakah Jackson y apenas contaba con 20 años de edad, logró entrar por primera vez en la lista de los 10 más populares del momento en Estados Unidos.

Getty Images Pop Smoke era una joven promesa del rap.

El joven tuvo su primer gran éxito en 2019 con el tema Welcome to the Party ("Bienvenido a la fiesta"), gracias al cual fue identificado por la estación BBC Radio 1Xtra como uno de los artistas a seguir durante este 2020.

De acuerdo con esa emisora, el artista " poseía el aire y la cadencia de un rapero que ha estado en el juego durante una década o dos, mucho más que su verdadera edad".

La pista terminó siendo remezclada tanto por Nicki Minaj como por Skepta.

Al momento de su muerte, Pop Smoke se encontraba en plena gira por Estados Unidos y su plan era viajar en abril a Reino Unido, donde tenía presentaciones previstas en Londres, Manchester y Birmingham.

Reacciones de dolor

Tras conocerse su muerte, empezaron a circular numerosos mensajes de condolencia.

50 Cent fue uno de los numerosos raperos, Dj's y productores musicales que rindieron tributo a Pop Smoke en las redes sociales, incluyendo a Quavo, con quien el artista fallecido había colaborado.

"La Biblia nos dice que los celos son tan crueles como la tumba. Increíble. Descansa en paz, Pop ", escribió en su cuenta de Instagram la rapera y compositora Nicki Minaj.

https://www.instagram.com/p/B8wKzSGnCP0/

En Twitter también aparecieron múltiples reconocimientos.

https://twitter.com/chancetherapper/status/1230163629825306624?s=20

" Descansa Pop Smoke, eras muy joven. Dios bendiga y consuele a tu familia. Vaya loca trayectoria en la que estabas, hombre ", escribió el estadounidense Chance The Rapper.

Por su parte, Yasmin Evans, presentadora de BBC 1Xtra, se sinceró:

https://twitter.com/YasminEvans/status/1230145751998717957

" M e siento bastante agotada emocionalmente así que para cada uno de los que realmente está SINTIENDO ahora, estoy contigo. También envío amor a quienes sienten tristeza en su corazón por el fallecimiento del talentoso Bashar Barakah Jackson , también conocido como Pop Smoke ".

El fallecido rapero, oriundo de Brooklyn, habló el año pasado sobre sus deseos de hacer música que inspirara a los niños que crecen en medio de la pobreza.

" Hago música para ese niño con capucha que tiene que compartir un dormitorio con otros cuatro niños , los niños pequeños que crecen en la pobreza", le dijo a la revista británica The Face .

"Hago música para muchachos como ese, que saben que tienen que seguir adelante y que hay una manera mejor (de vivir). Para él es para quien realmente yo lo hago", agregó.

