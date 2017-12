“Por favor, déjame ir. Dime que lo hice bien”: la tristeza por el aparente suicidio de Kim Jong-hyun, una joven estrella del pop coreano

EPA/YONHAP Kim Jong-hyun enun concierto.

La muerte de Kim Jong-hyun, el cantante principal de la banda surcoreana de K-pop Shinee, ha causado tristeza entre sus seguidores y cientos de expresiones de luto en las redes sociales desde diferentes países.

Las autoridades de Corea del Sur están investigando la causa de su muerte, ocurrida el lunes.

Aunque la policía indicó que, por pedido de la familia del cantante, no se llevaría a cabo un examen post mortem, los funcionarios indicaron que exploran la posibilidad de que haya sido un suicidio.

"La hermana, quien hizo el reporte inicial, recibió un mensaje de texto del cantante diciendo: 'Por favor, déjame ir. Dime que lo hice bien', 'Despedida final', sugiriendo que podría estar a punto de quitarse la vida", informó la agencia de noticias de Corea del Sur, Yonhap.

De acuerdo con reportes de la policía, Kim, cuyo nombre artístico era Jonghyun, fue hallado inconsciente en un apartamento que rentaba en Seúl , capital de Corea del Sur.

CHOI HYUK/AFP/Getty Images En el hospital de Seúl, donde murió el cantante, se levantó un monumento en su honor.

"La hermana de Kim hizo la llamada inicial al 119 (servicio de emergencia) a las 4:42 pm hora local, reportando que creía que su hermano se estaba suicidando", señaló Yonhap.

El cantante, de 27 años, fue encontrado por la policía a las 6:10 pm aproximadamente y fue trasladado inconsciente al hospital.

Yonhap informó que Kim entró al hospital sufriendo de un paro cardíaco y que recibió tratamiento de resucitación cardiopulmonar.

"Los investigadores creen que murió de la inhalación de gases tóxicos , pues descubrieron briquetas de carbón quemadas en un sartén cuando llegaron al apartamento", reportó Yonhap.

Una nota

"La depresión que me estaba devorando lentamente finalmente me consumió", dice una nota que una amiga cercana publicó en Instagram y que se la atribuyó a Kim.

De acuerdo con Nine, miembro del grupo de música pop Dear Cloud, ese texto lo habría escrito Kim.

EPA/YONHAP Kim Jong-hyun (a la derecha) junto a Key, compañero de la banda Shinee en octubre de 2016.

El martes, Nine compartió la nota en la red social diciendo que Jonghyun se la había enviado a ella, con instrucciones de hacerla pública si él "desaparecía del mundo" .

La gerencia de Dear Cloud, Mymusic Entertainment , le confirmó a la agencia de noticias Yonhap que la nota fue publicada tras consultarle a la familia de Jonghyun.

El escrito habla sobre lo difícil que era vivir bajo el escrutinio público .

" Por dentro estaba destruido " y "la vida de la fama nunca fue hecha para mí".

YEON-JE/AFP/Getty Images Seguidoras de Kim Jong-hyun en el hospital donde se reunieron para recordarlo.

"Qué más puedo decir. Sólo dime que lo he hecho bien. Que esto es suficiente. Que he trabajado duro . Incluso si no puedes sonreír, no me culpes en mi camino".

Sin embargo, no se dieron detalles sobre cuándo la nota fue escrita o enviada a Nine.

En Twitter, sus seguidores han interpretado el mensaje como el último pedido del cantante, quien es visto por muchos de ellos como un joven muy sensible que no abrazó el hedonismo que viene con frecuencia con la fama.

Una estrella

Jonghyun no solo era cantante y bailarín, sino que era una parte activa de la composición de las canciones de Shinee, así como también del proceso de producción.

En 2015 también lanzó una carrera en solitario paralela que resultó ser exitosa.

Yonhap/Reuters Decenas de seguidoras de Kim Jong-hyun le han rendido tributo al cantante en Seúl.

La gerencia de Shinee, SM Entertainment, emitió un comunicado en el que lo calificaba como "el mejor artista" y expresaba estar "desconsolada" sobre su muerte.

La banda también publicó un tributo muy emotivo en honor al cantante en Twitter:

" Jonghyun, quien amó la música más que nadie … Por siempre, será recordado".

YEON-JE/AFP/Getty Images Lagrimas y tristeza entre las seguidoras de Kim Jong-hyun.

El martes, sus seguidores le rindieron sus respetos en la sala funeraria del hospital de Seúl donde murió el artista y el jueves, se prevé, el funeral privado.

El grupo Shinee es considerado una de las bandas pop más exitosas de Corea del Sur, con seguidores en diferentes partes de Asia y del mundo.

Fue fundada en 2008 como una banda de cinco miembros y rápidamente se convirtió en una de las bandas de pop coreano más populares.

En los últimos años, Shinee grabó varios álbumes en japonés y a inicios de este año, hicieron su primera jura en América del Norte.