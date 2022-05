Por qué el 4 de mayo se celebra el día de la Guerra de las Galaxias

Getty Images Los fanáticos de Star Wars continúan incrementando sus números con cada nueva historia que surge.

Como todo 4 de mayo, los fanáticos de Star Wars o la Guerra de las Galaxias sacan sus mejores galas para revivir la eterna trama entre el bien y el mal, a través de legendarios personajes como Luke Skywalker, R2-D2, la Princesa Leia, Darth Vader… y Margaret Thatcher.

Sí, la polémica primer ministro de Reino Unido, entre 1979 y 1990, jugó parte fundamental en el nacimiento de esta tradición de una saga que sigue captando nuevos seguidores.

¿Pero cómo entra la conocida Dama de Hierro en esta trama de sables de luz, imperios que contraatacan y naves con capacidad para alcanzar la velocidad de la luz?

Luego de una dilatada carrera política y una enconada lucha para imponerse como líder del partido Conservador, donde las mujeres no tenían mucho espacio para sobresalir, Margaret Thatcher ganó las elecciones para primer ministro de Reino Unido, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar esa posición.

El día que asumió el cargo fue el 4 de mayo de 1979, y en esa fecha su partido publicó una nota en el diario inglés London Evening News, celebrando el inicio de su gobierno con la frase "May the 4th be with you, Maggie. Congratulations" ("Que el 4 de mayo sea tu día, Maggie. Felicitaciones").

Era un juego de palabras con la frase "May the force be with you" ("Que la fuerza te acompañe"), frase emblemática de esta serie pronunciada por primera vez en la película inaugural de la saga, Guerra de las Galaxias Capítulo IV, estrenada en 1977.

La fuerza

Para los críticos de cine de la época, Star Wars había redefinido el genero de cine de ciencia ficción, con sus innovadores efectos especiales, y equipos de filmación que permitían una nueva dimensión a las escenas en el espacio o las batallas intergalácticas.

En la escena cumbre, el espíritu de Obi Wan Kenobi, el mentor del joven guerrero Luke Skywalker lo orientaba a buscar en su energía interior la conexión con la fuerza detrás de todo lo que lo rodeaba.

El objetivo era destruir al imperio del mal, representado por la pesadillesca Estrella de la Muerte y la enigmática figura de Darth Vader, quien, como en una clásica telenovela latinoamericana, terminaría siendo el verdadero padre de Luke una película más tarde.

Getty Images Margaret Thatcher llega al poder en 1979.

La frase del partido de Thatcher no tuvo mucha pegada en ese momento, pero marcó una fecha de referencia para quienes habían tomado Star Wars como película de culto.

Por ello, los 4 de mayo de cada año se comenzaron a tomar como día de celebración de la existencia de la Guerra de las Galaxias, tradición que se mantiene hasta la fecha.

El día cobró nuevo vigor cuando el Festival de Cine Underground de Toronto celebró en el 4 de mayo de 2011 un ciclo de cine con las películas de la saga producidas hasta esa fecha, que además sirvió para ofrecer grandes descuentos en todos los productos de la memorabilia relacionada con Star Wars.

La frase, "Que la fuerza te acompañe", tuvo luego en la película Rogue One una nueva vuelta de tuerca, cuando uno de los personajes dice "Soy uno con la fuerza, la fuerza está conmigo".

Un imperio donde no se pone el sol

Hasta el momento se han filmado 11 películas de la Guerra de las Galaxias: tres trilogías y dos películas que se ubican en un determinado momento de la trama -la creación de la Estrella de la Muerte- o siguen a un personaje en particular, como Han Solo.

El primer filme era el episodio IV de la saga, pero si uno quiere ver las películas en el orden cronológico de la historia (no de los estrenos) como dijo una vez su creador, George Lucas, este sería el orden:

- Star Wars: Episode I-The Phantom Menace ("Episodio I: la amenaza fantasma", 1999)

- Star Wars: Episode II-Attack of the Clones ("Episodio II: el ataque de los clones", 2002)

- Star Wars: Episode III-Revenge of the Sith ("Episodio III: la venganza de los sith", 2005)

- Solo: A Star Wars Story ("Han Solo: una historia de Star Wars", 2018)

- Rogue One ("Rogue One: una historia de Star Wars", 2016)

- Star Wars: Episode IV-A New Hope ("Episodio IV: una nueva esperanza", 1977)

- Star Wars: Episode V-The Empire Strikes Back ("Episodio V: el imperio contraataca", 1981)

- Star Wars: Episode VI-Return of the Jedi ("Episodio VI: el regreso del jedi", 1983)

- Star Wars: Episode VII-The Force Awakens ("Episodio VII: el despertar de la fuerza", 2015)

- Star Wars: Episode VIII-The Last Jedi ("Episodio VIII: el último jedi", 2017)

- Star Wars: The Rise of Skywalker ("Episodio IX: el ascenso de Skywalker", 2019)

Getty Images La pasión ha pasado de padres a hijos.

Además de las películas hay libros, cómics, series animadas y series hechas con actores reales para la plataforma de streaming de Disney, que compró Lucasfilm por US$4.000 millones el 30 de octubre de 2012.

Justamente este mayo Disney estranará una nueva serie con uno de los personajes más antiguos -y queridos- de la saga: Obi Wan Kenobi.

