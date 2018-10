Por qué las relaciones amorosas con personas de otras culturas pueden potenciar tu creatividad

Si quieres ser artista o alguien muy bueno para resolver problemas, tu vida amorosa puede ayudarte.

El estudio "Going out of the Box" (salir de la caja), publicado en la revista especializada Journal of Applied Psychology, sostiene que las personas que tienen relaciones duraderas o amistades cercanas con gente de otros países son más creativas que aquellas que simplemente viajan al extranjero.

Según los autores del estudio, esto potencia la imaginación y la capacidad de pensar de forma innovadora.