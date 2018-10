¿Por qué los hombres se despiertan con una erección en las mañanas?

¿Por qué los hombres se despiertan con una erección por la mañana? o ¿cómo saber si una mujer está fingiendo un orgasmo? Fueron algunos de los interrogantes con los que nos encontramos al atrevernos a rastrear las inquietudes expresadas en internet sobre este tema por parte de los colombianos.



Identificamos las preguntas más buscadas y ahora en esta nota recorreremos este camino lleno de polémicas y tabúes de la mano del sexólogo Ezequiel López (@citaconezequiel), profesional con veinte años de experiencia, para responderle sin tapujos.

López trabaja con pacientes con disfunciones sexuales, es docente universitario, conferencista y autor de cuatro libros – el más reciente es 'Crónicas eróticas'-. También llevó a las tablas el stand up comedy pedagógico 'Sex o no sex'.

Pregunta 1: ¿Por qué los hombres se despiertan con una erección por la mañana?

Responde el experto: "Los hombres creen en general que es producto de un reflejo de la vejiga llena. Pero no. En realidad tiene que ver con una fase de sueño profunda que se denomina fase REM (Rapid Eyes Movements) que se caracteriza por movimientos rápidos oculares. En ese momento los hombres biológicamente sanos tenemos erecciones rígidas, que pueden durar hasta una hora.



Es un mecanismo de la sabia naturaleza para oxigenar los tejidos del pene y activar los complejos mecanismos bioquímicos que producen la erección, de manera tal que incluso teniendo un 'verano largo' el aparato genital se mantenga en condiciones anatómicas y fisiológicas óptimas. ¡Eso es sostenibilidad! Entonces puede que un hombre se despierte por diferentes motivos en plena fase REM, y se encuentra con una erección poderosa.



Por otro lado, las erecciones nocturnas también se pueden producir por sueños eróticos o movimientos no conscientes que generan roces y estimulación en el pene. Y como todo sueño, se suele interrumpir en la mejor parte dejando de regalo una buena erección o incluso una eyaculación".

Pregunta 2: ¿El tamaño importa?

R.E.: Sí, importa. Pero antes de sacar conclusiones lea la explicación completa que le daré a continuación. El tamaño importa, es mentira que a todas las mujeres les da lo mismo un pene de uno u otro tamaño, en largo o grosor. Pero eso no quiere decir que cuanto más grande es, mejor funciona o provee de más orgasmos o sensaciones.



Hace casi 2.000 años el Kama Sutra planteó el tema de la compatibilidad genital. De acuerdo al tamaño del pene y de la vagina, hay unos cruces interesantes. Por ejemplo un hombre con pene grande y una mujer con vagina estrecha –más allá de la dilatación que logra con la excitación sexual- podría dar como resultado un coito doloroso. Y un hombre de pene pequeño con una mujer de vagina más amplia, minimizaría las sensaciones.



Claro está que todo tiene solución: estímulos coitales diferentes, juegos eróticos, ejercicios Kegel, y una larga lista de etcéteras que no tengo espacio para plantear acá. Pero sí es evidente que tanto el tamaño como la forma de los genitales de una y otra parte puede acomodarse mejor –o no- de manera natural, y eso se percibe en términos de placer o displacer."

Pregunta 3: ¿Quiénes disfrutan más del porno, los hombres o las mujeres?

R.E.: "Depende. Si es el porno tradicional, pensado para el morbo masculino, lo disfrutamos más los hombres. Aunque las estadísticas también plantean que las mujeres miran más porno de lo que creemos. Esto de que el hombre es visual y la mujer auditiva es cuestionable, ya que la mujer también es muy visual. Eso sí, mira cosas diferentes, su percepción es más global y sutil a la vez.



Entonces cuando a una mujer le presentas un contenido XXX de directoras mujeres, en donde los guiones tienen más detalles y los actores un aspecto más cotidiano, o incluso películas eróticas que dan más espacio a la fantasía, su reacción es mucho más positiva y efectiva."

Pregunta 4: ¿Es cierto que el tamaño del pene es proporcional a los pies o las manos?

R.E.: "Me encantaría decir que sí, ya que mido 1.85 y calzo 45 de zapatos, pero no. El tamaño del pene –a diferencia de otros órganos del cuerpo- no es proporcional a la contextura general ni al tamaño o forma particular de los pies, las manos u otras partes. Mito total."

Pregunta 5: ¿Cómo sé si mi pareja finge un orgasmo?

R.E.: "Imagino que la pregunta está orientada a la mujer, aunque te digo que también los hombres pueden fingir el orgasmo. Es difícil realmente saber con certeza si una mujer tiene un orgasmo, porque prácticamente todas sus manifestaciones las pueden simular: los gemidos, gritos, respiración acelerada, contracciones vaginales, tensión muscular.



En relación con lo anterior, los investigadores norteamericanos Buss y Meston encontraron una respuesta fisiológica en las mujeres inmediatamente después del orgasmo: se les arrugan los pezones, previamente erectos por efecto de la estimulación sexual. Necesitaremos más evidencia, pero al menos allí tenemos un buen dato científico.



Lo que me parece importante destacar es que una mujer que simula su orgasmo, está condenada a no resolver su problema. Porque si algún día decide hablarlo con su pareja y buscar ayuda profesional para tratar una disfunción orgásmica, ¿cómo le va a decir que lo estuvo engañando todo este tiempo? Es verdad que a veces la insistencia y la presión del hombre se torna algo intensa, casi desesperante, pero es preferible buscar una pronta solución antes que mentir hasta el infinito."