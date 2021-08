¿Por qué no debes usar el celular mientras se carga?

Los teléfonos celulares son un artículo indispensable en la cotidianeidad, ya que con ellos pueden hacerse un sinfín de actividades laborales, académicas e incluso de recreación y entretenimiento. Por esta razón, es común que la batería de los dispositivos sea una de las cuestiones que más nos preocupan, pues es una forma de mantenernos siempre conectados.

Esta necesidad provoca que cuando la pila del móvil se agote, lo conectemos inmediatamente a la corriente y continuemos usándolo con normalidad, aún cuando los avances tecnológicos hacen baterías con mayor duración. Sin embargo, existen dudas sobre si este procedimiento tiene alguna repercusión negativa en la vida útil del teléfono y de su batería.

En Techbit te decimos cuáles son las razones por las que no es tan recomendable usar un celular mientras se está cargando.

El portal de soporte de Samsung hace la aclaración de que sí puede usarse un smartphone al mismo tiempo que se carga, y que lo único que sucede, es que si se continúa utilizando cuando está conectado a la corriente, la batería se cargará a un ritmo más lento, esto debido a que se consume energía que permita el uso continuo.

Esto también depende de qué tipo de aplicaciones ejecutemos cuando la batería se está recargando, por ejemplo, si lo usamos para mandar mensajes o responder breves llamadas, el tiempo de carga no será tan lento. En tanto, si nos disponemos a jugar, ver películas o reproducir música, el lapso será considerablemente mayor.

Al respecto, Apple recomienda que se deje cargar el dispositivo por lo menos 10 minutos antes de continuar usándolo, y si el aparato es compatible, optar por un cargador inalámbrico para utilizarlo con normalidad.

¿Cuándo no usar el teléfono mientras se carga?

En general, lo más recomendable es que se le dé un tiempo específico al móvil para que se cargue correctamente, de esta manera la batería estará lista más rápido.

Si esto no es posible y es estrictamente necesario que esté en funcionamiento, procura usar aplicaciones indispensables únicamente. De igual manera, si notas que tu dispositivo se está calentando aceleradamente, lo mejor será cerrar todas las apps y dejarlo reposar, o bien, apagarlo mientras concluye el ciclo de carga.

Recomendaciones para usar el celular conectado a la corriente:

- Configura la optimización de carga en los ajustes.

- No lo uses en ambientes extremos si tu dispositivo no tiene esta función.

- Asegúrate de que la conexión a la electricidad esté en buen estado.

- Usa apps que no gasten demasiada batería.

- No uses audífonos mientras se carga.

- Desconéctalo cuando la batería esté al 100%, para evitar que se infle, indica Samsung.

- Usa accesorios originales y en buen estado.

Sigue estas recomendaciones dadas por los principales fabricantes de teléfonos celulares en el mundo para evitar sufrir algún percance o que la vida útil de tu batería disminuya paulatinamente. Si está a tu alcance y tu ritmo de vida te lo permite, procura tener la carga completa al iniciar tus actividades para que a lo largo del día no tengas que preocuparte por eso.