¿Por qué se arrepiente uno de los principales responsables de venderle WhatsApp a Facebook?

Neeraj Arora ayudó a negociar la venta de WhatsApp a Facebook por unos US$22.000 millones en 2014.

Ocho años después, el entonces director comercial de WhatsApp asegura que se arrepiente por haber contribuido a la venta.

"Nadie sabía al principio que Facebook se convertiría en un monstruo de Frankenstein que devoraba los datos de los usuarios y escupía dinero sucio. Nosotros tampoco", escribió Arora en un hilo de Twitter que publicó el 4 de mayo.

"Hoy, WhatsApp es la segunda plataforma más grande de Facebook (incluso más grande que Instagram o FB Messenger). Pero es una sombra del producto en el que vertimos nuestros corazones y queríamos construir para el mundo", señaló Arora.

WhatsApp fue fundado por Jan Koum y Brian Acton en 2009, como una aplicación que permitía la comunicación internacional entre usuarios con el pago de un dólar por descargarla, recordó Arora.

"Para las personas (como yo) con familiares en varios países, WhatsApp era una forma de mantenerse conectado, sin pagar SMS de larga distancia o tarifas de llamadas", indicó.

Cuando comenzó la negociación, Facebook se mostró de acuerdo con ciertas condiciones inamovibles para los fundadores de WhatsApp: no usar la información de los usuarios para hacer minería de datos, no publicar anuncios ni implementar el seguimiento multiplataforma, explicó Arora.

Recordó que Facebook se acercó a WhatsApp con "una oferta que parecía una asociación", basada en la "compatibilidad total con el cifrado de extremo a extremo, sin anuncios, total independencia en las decisiones de productos y un lugar en la junta para Jan Koum".

Sin embargo, "en 2017 y 2018, las cosas empezaron a verse muy diferentes", indicó.

El exdirector comercial recordó que en 2018 "salieron a la luz los detalles del escándalo de Facebook/Cambridge Analytica", y el cofundador de WhatsApp, Brian Acton, "envió un tuit que conmocionó a la estratosfera de las redes sociales".

"Llegó la hora. #BorrenFacebook", publicó Acton en su cuenta personal en marzo de 2018 para respaldar la condena contra Facebook por haber permitido que la consultora británica Cambridge Analytica recopilara datos de millones de usuarios de la red social sin su consentimiento y utilizarlos para diseñar propaganda política.

"Las empresas tecnológicas deben admitir cuando han hecho algo mal", añadió Arora.

Al final del hilo dijo que no es el único que lamenta que WhatsApp haya pasado a formar parte de Facebook.

