Premios Billboard prometen gran espectáculo esta noche

Los Premios Billboard de la Música Latina prometen un gran espectáculo este jueves por la noche, con la participación de luminarias que incluyen a Carlos Vives, Camila Cabello, Juanes, Karol G, Marc Anthony y Rosalía. Bad Bunny es el principal finalista este año con 22 menciones, seguido de Maluma, con 11, y J Balvin con 9.

Empatados con ocho menciones están Karol G, Anuel AA y Black Eyed Peas. Pero tres artistas ya tienen trofeos asegurados: el grupo Maná, que será homenajeado con el primer premio Billboard lcono; Daddy Yankee, con el premio Billboard Salón de la Fama; y Paquita la del Barrio, con el premio Billboard Trayectoria Artística. Todos tendrán además números musicales en la gala.

La ceremonia se transmitirá en vivo por Telemundo y su respectiva aplicación a partir de las 8 pm de Miami (0000 GMT) desde el Watsco Center de la Universidad de Miami en Coral Gables, Florida y tendrá a William Levy, Gaby Espino, Pedro Fernández y Maite Perroni como conductores. Una hora antes comenzará la cobertura especial de la alfombra roja. Gracias a sus álbumes “El último tour del mundo”, “YHLQMDLG” y “Las que no iban a salir”, Bad Bunny compite en categorías como artista y top latin álbum del año, mientras que su éxito con Jhay Cortez “Dákiti” le valió seis menciones.

“Dákiti” es la primera canción en español que encabeza simultáneamente los listados Billboard Global 200 y Global Excl. US 200. Maluma también logró seis menciones por una sola canción, su omnipresente remix de “Hawái” con The Weeknd, mientras que su álbum “Papi Juancho”, en el que está incluida “Hawái”, recibió dos. J Balvin obtuvo cuatro de sus nueve menciones por el tema “Ritmo (Bad Boys for Life)” con Black Eyed Peas y es finalista también en las categorías de artista y compositor del año. Por su parte, Karol G obtuvo cinco menciones por “Tusa” con Nicki Minaj. Anuel AA, Bad Bunny, Maluma, J Balvin y Ozuna se disputan el premio al artista del año. Entre los artistas que actuarán están La Banda MS de Sergio Lizárraga y Christian Nodal, Carlos Rivera, Jhay Cortez, Joss Favela, Myke Towers, Natti Natasha, Nicky Jam, Prince Royce, Rauw Alejandro y Reik.

La ceremonia podrá verse también por el canal Universo en Estados Unidos y Telemundo Internacional en Latinoamérica. Los Premios Billboard de la Música Latina honran los álbumes, canciones y artistas más populares de la música latina, según sus ventas, tiempo al aire en la radio, desempeño de sus videos y la información de las redes sociales que alimentan las listas semanales de Billboard. Coinciden con la Semana de la Música Latina de Billboard, que regresó este año con Karol G, Daddy Yankee, Maná y Nicky Jam entre sus artistas invitados para conferencias.