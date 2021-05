Profesor mostró por error una página para adultos en clase virtual en Colombia

La virtualización de la rutina académica a raíz de la pandemia ha traído inconvenientes tanto para estudiantes como para docentes, además de uno que otro ‘descache’ hilarante.

En redes sociales se ha vuelto viral un polémico video compartido, al parecer, por un estudiante, quien publicó un fragmento de una clase en la cual se ve que su profesor está compartiendo pantalla y, de un momento a otro, aparece una página para adultos.

Aún se desconoce la institución o la ciudad de los implicados. Algunos internautas creen que se trata de una clase universitaria en Bogotá, sin embargo, no hay certezas al respecto.

Lo que causó todavía mayor gracia en redes fue la reacción del docente, quien, al escuchar el “¡Uy, profe!” coreado por sus estudiantes, afirmó que lo estaban hackeando.

“Uy, ¿eso qué es? Tengo virus… Esto está rarísimo, muy extraño”, dice el maestro en medio del embarazoso momento.

“Es que le quité el ‘Kaspersky’ que era el que me protegía. No… ¿Y esa vaina? La vez pasada lo dejé y cuando fui a mirar me habían invadido el computador. Me tocó ir a la universidad y es que los hackers se meten”, explicó el maestro ante la incredulidad de los alumnos.

En los comentarios de las publicaciones muchos dudan de la veracidad del ‘descache’, es decir: no creen que se trate de un ‘hackeo’ y más bien, para buena parte de los internautas, parece un descuido.

Algunos usuarios ‘agregaron’ este suceso en la compilación de momentos sorprendentes e insólitos ocurridos durante las clases virtuales.