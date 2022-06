¿Qué es una tiradera? y por qué tiene una connotación machista

Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL

La pelea pública entre Christian Nodal y J Balvin a partir de una fotografía que subió el reggaetonero en la que se comparaba físicamente con el cantante de regional, desencadenó en el tema “Girasol”, el cual dividió opiniones. Algunos consideraron que Nodal, quien terminó disculpándose por la canción, se ofendió por una broma inocente, mientras que otros aplaudieron que le respondiera a Balvin con una “tiradera”.



“No quiero bromear contigo, de ti quiero bromear. Tú eres un chiste, cabrón, cada que intentas cantar, cada que intentas rapear, cada que intentas rimar”, dice la letra.



Pero, ¿qué es una tiradera? Tiradera o tiraera es un término común en el mundo del rap y elb, se le llama así a una canción cuyo propósito principal es atacar verbalmente a otra persona.

“Es cuando hay dos artistas en una batalla lírica”, indica una lista de Billboard, que explica la jerga en la música latina.



La tiradera que el intérprete de “Adiós amor” le compuso al colombiano aborda, entre otros temas, el de la salud mental, el género del reggaetón y el poder de las redes sociales. Además, tomó varios recursos de una pelea que antes el reggaetonero tuvo con el rapero Residente, quien dedicó una tiradera al cantante de “Colores” después de tener una discusión con él sobre si los reggaetoneros merecían el mérito de un premio Grammy.

La tiradera también es nombrada en inglés como beef o diss, que proviene del término disrespect, es decir, falta de respeto. Aunque las primeras tiraderas surgieron en el hip hop en la década de los 80, fue en 1990 cuando se fortalecieron con la rivalidad entre los raperos de la Costa este y la Costa oeste.



Muchos de los grandes artistas del género han hecho una tiradera, desde la leyenda del hip hop, Eminem, hasta los puertorriqueños Daddy Yankee o Tego Calderón.



https://www.youtube.com/watch?v=e6FskheG9oo



El rapero del Bronx, Tim Dog hizo “Fuck Compton”, canción que expresa su enojo por la preferencia de las compañías discográficas por los artistas de la Costa oeste. Esto provocó muchas respuestas, incluido el sencillo “Fuck wit Dre day” de Dr. Dre.

¿Por qué las tiraderas son machistas?



La base de las tiraderas, cuyas características incluyen insultos y argumentos para inferiorizar al rival, ha permitido que se utilicen frases que socialmente han sido asociadas con la “hombría”, un concepto socialmente construido y que muchos raperos buscan manifestar hablando del control o la sumisión sexual.



“Hoy me cojo a la industria de la fama hasta romperle los resortes a la cama. Cuando mi palabreo se derrama me los cojo sin pijama”, entona Residente en “BZRP Music Sessions #49”, tiradera donde él se fue contra J Balvin.



Michael Kimmel, sociólogo estadounidense especializado en estudios de género y fundador y editor de la revista académica Men and Masculinities y portavoz de la Asociación Nacional de Hombres contra el sexismo, reconoce que los hombres estadounidenses “definen su masculinidad, no tanto en relación con las mujeres, sino en relación entre sí".



Lo que sucede en las tiraderas lo explica el autor como una costumbre de los hombres que “siempre tratan de ganarse el respeto de otros hombres”.



"La hombría tiene menos que ver con el impulso de dominación y más con el miedo a que otros nos dominen, tengan poder o control sobre nosotros", señaló Michael Kimmel en la investigación “Hip hop y masculinidad”



Un estudio del sociólogo Ronald Weitzer y la criminóloga Charis Kubrin llamado “Misoginia en la música rap: un análisis de contenido de la prevalencia y los significados”, encontró que la misoginia está presente en el 22% de todos los álbumes de rap de platino entre 1992 y 2000.



El sociólogo Matthew Oware, quien realiza distintos estudios de género y raza, considera que la razón por la que la misoginia es persistente en el hip hop es porque tiene sus orígenes en la música racial y responde al concepto de masculinidad hegemónica negra, que se define como “el dominio de los hombres heterosexuales sobre los hombres y mujeres, la hipercompetitividad y la apariencia de fuerza e independencia”, según explica Oware en su estudio titulado “Amor fraternal: homosocialidad y masculinidad negra en la música Gangsta Rap”.



Finalmente, en el artículo “Hip Hop, masculinidad y "El Get Down" el docente y sociólogo Joseph Ewoodzie afirma que "el Hip Hop se convirtió en un espacio masculinizado porque ayudó a los participantes masculinos en el escenario a realizar su masculinidad, especialmente sus deseos heterosexuales".



Es así como desde su origen, la tiradera, que en una analogía sería como un disparo donde las balas son letras para lastimar a un contrincante, adquirió una connotación machista, por considerar que las ofensas de origen sexual, la misoginia y la masculinidad suponen cierta superioridad de un hombre (en su origen negro) sobre la debilidad del oponente (hombres blancos y mujeres).

El caso Nodal

Diferentes analistas musicales como los argentinos Juakin y Gaby y el Coreano Loco coinciden en que el tema de Nodal, aunque es una tiradera diferente por tener ritmo de rock, también es directa y agresiva.

“Me gustó que Christian Nodal la cantó con rabia y que la base sea de rock le dio más fuerza, más potencia”, señaló el youtuber Juakin.

https://www.youtube.com/watch?v=-hUD95u_1F8

Mientras que otros como José M. señalaron su falta de conocimiento y el evidente ingrediente machista que está detrás de la letra.

“Se nota que no es rapero y a veces utiliza recursos predecibles como en los primeros dos versos como si hubiera buscado en google ‘palabras terminadas en ar’”, dijo el creador de contenido.

“Lo chistoso es que se burla de la forma de rapear de Balvin cuando él tampoco sobresale, el inicio de la canción, al igual que la tiradera de Residente, me parece la típica forma de decir ‘yo soy más macho que tú, te quiero hacer llorar, porque llorar es de débiles y masculinidad frágil’ lo mismo cuando menciona lo de ‘partir el culo”.



https://www.youtube.com/watch?v=2RZhk-v-KeI