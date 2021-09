¿Qué pasó con el "Clan Trevi-Andrade", el escándalo que llevó a la cárcel a Gloria Trevi?

Cada vez que Gloria Trevi enfrenta algún tipo de escándalo, sale a relucir en redes sociales el caso del “Clan Trevi-Andrade”, desatando dimes y diretes entre sus seguidores y sus detractores, que arman debates ¿Gloria Trevi fue una víctima o una perpetradora?



El inicio del infierno

Gloria Trevi desde muy pequeña mostró su gran talento para la música, fue así que sus 14 años de edad participó en el programa musical y de concursos XE-TU de Televisa, el cual buscaba la doble de Lucero, y por su gran parecido ganó y le otorgaron como premios el vestuario del personaje y una beca de estudios artísticos en el Centro de Capacitación de Televisa.

Fue a los 15 años de edad que apareció Sergio Andrade en su vida, él era un productor de discos y representante artístico muy reconocido en el medio y desde que la conoció inmediatamente la involucró en uno de sus proyectos musicales.

Así Trevi, en 1984, formó parte de la agrupación Boquitas Pintadas que estaba compuesta por Raquenel Portillo (Mary Boquitas), Pilar Romero, Mónica Murr y Claudia Rosas, pero tras lanzar su primer sencillo, “No puedo olvidarlo” en 1986, el grupo ya se había desintegrado por diferencias entre sus miembros y la discográfica.

Sergio volvió a reclutar a Gloria, pero ahora para su proyecto como solista, fue así que con la salida de su segundo disco “Tu ángel de la guarda” en 1991, que incluye temas como “Pelo suelto” y “Agárrate”, la catapulto a la fama internacional.

Por otro lado, la historia entre Sergio Andrade y Mary Boquitas, quien formó parte del grupo Boquitas Pintadas, en donde entró Gloria, inició en 1984 cuando María Raquenel hizo su audición con el famoso productor y fue elegida para formar parte del grupo.

Pasando desapercibido el tema, María con tan sólo 15 años de edad, se casó con Sergio, quien era 14 años mayor que ella, en ese momento estaba muy enamorada, tras el escándalo ha revelado en varias entrevistas que tuvo que vivir diversos abusos físicos y psicológicos en su relación con el productor, incluso la supuesta infidelidad que tenía su esposo con Gloria.

Mientras que por un lado tenía su relación con Mary, y cosechaba éxitos con Trevi, Sergio Andrade conoció a Aline Hernández quien tenía 13 años de edad, él comenzó a enamorarla y se casó con ella cuando tenía 15 años; más tarde en un libro titulado “La Gloria por el Infierno”, Aline reveló todos los abusos que vivió a su lado.



Las falsas promesas

La reputación que le precedía al productor, hacía que se ganara la confianza de las familias que dejaban en sus manos a sus hijas, bajo la promesa de alcanzar la fama con él, fue así que empezó a reclutar jovencitas con ilusiones de triunfar en el mundo del espectáculo, para ello tenía de ejemplo el éxito que había alcanzado con cantantes como Lucero y Yuri, a quienes también representó en su momento, y claro, su gran muestra de estrellato era Gloria Trevi.

Así reclutó a Mary Boquitas, a Aline Hernández y Gloria Trevi; se dice que con Lucero intentó tener un romance, pero esto no fue posible porque la mamá de la cantante estuvo cuidándola todo el tiempo.

Bajo el yugo del productor, supuestamente Trevi y Mary salían en busca de nuevas candidatas para hacerlas famosas, aunque en realidad era para formar parte del grupo y satisfacer los fines sexuales de Andrade.

Fue así que reclutaron a Sonia Ríos, Karina Yapor, Marlene Calderón, las hermanas Karla y Karola De La Cuesta, Tamara Zuñiga, Liliana Regueiro, Katia de la Cuesta y Wendy Castelo. De la docena de chicas, Andrade tuvo hijos con seis de ellas, pero no todos los bebés sobrevivieron.

Gloria Trevi tuvo una niña con Andrade llamada Ana Dalay, quien murió en Río de Janeiro el 13 de abril de 1999, y Ángel Gabriel quien algunos especulan, es hijo del productor musical.



El escándalo

Fue en 1998, cuando la excorista de Trevi, Aline Hernández, publicó un libro llamado “La gloria por el infierno”, en donde revelaba que Andrade reclutó adolescentes con la promesa de hacerlas famosas, pero que en realidad sólo abusaba sexualmente de ellas, además de ser la primera en hacer públicas todas las atrocidades del entonces productor.

Después de esa publicación, los padres de Karina Yapor, una de las jóvenes del clan, empezaron a sospechar sobre las condiciones en las que vivía su hija, pero al contactarse con ella, les afirmó que estaba estudiando en España, en la academia Manuel de Falla.

Eso fue lo último que supieron de su hija antes de desaparecer en septiembre de 1998, en donde al no saber nada de su paradero, se empezaron a percatar de que algo malo estaba sucediendo, sobre todo cuando en octubre de ese mismo año, se enteraron que no existía la academia musical Manuel de Falla.

Foto archivo El Universal.

Además, la Secretaría de Relaciones Exteriores en Chihuahua les informó que, en La Casa de los Niños, del Instituto Madrileño del Menor, en España, tenían un niño registrado como hijo de Karina Alejandra Yapor Gómez, el cual lo tuvo en el año de 1997 a los 15 años de edad y había sido abandonado en un hospital de la capital española con un alto grado de desnutrición.

Tras recuperar a su nieto, (supuesto hijo de Sergio Andrade), los padres de la Karina interpusieron una denuncia por delitos de rapto, corrupción, abuso y violación de menores.

Fue hasta el 2000, cuando Gloria Trevi y Sergio Andrade fueron detenidos en Brasil y Sergio Andrade fue condenado en Chihuahua a siete años y diez meses de prisión por los delitos de rapto, violación agravada y corrupción de menores en perjuicio de la ex corista Karina Yapor. Mientras que Gloria Trevi y Raquenel Portillo fueron sentenciadas a cuatro años y ocho meses de cárcel.



El éxito y la ruina del clan

El “Clan Trevi-Andrade”, como fue llamado el caso, poco a poco fue quedando en el olvido, Mary Boquitas que fue acusada de complicidad en los delitos de Andrade, fue más tarde encontrada inocente, por lo cual salió en libertad.

Tras ello ha tratado de seguir en el negocio del espectáculo, pero por la mala fama que le dejó el escándalo no le ha sido fácil. Participó en "Aventurera" con Carmen Salinas y años después en “Una familia con suerte” del productor Juan Osorio. En marzo del 2020, se encontraba promocionando su sencillo “Lo Vas a Pagar Muy Caro”.

Por su lado, Gloria Trevi sí se pudo levantar de aquel escándalo que cambió su vida, ha cosechado muchos éxitos musicales, llena los foros en donde se presenta y es muy querida por miles de fans, que aplauden su valor por haber salido de esa situación en donde, señalan, también fue una víctima.

Foto archivo El Universal

Trevi también tiene miles de detractores, que aseguran que no fue una víctima, sino la perpetradora de un delito que quedó impune.

“Pues a mí me la pelan la verdad (risas) yo creo que para mucha gente eso si realmente les afecta, pero a mí con mi reputación, con mi nombre, con mi imagen, a base de mentiras, me hicieron lo que quisieron y no me destruyeron, yo creo firmemente en el dicho de ‘a chillidos de marrano, oídos de carnicero’”, comentó en una ocasión a EL UNIVERSAL.

"Es muy triste que pocas artistas pueden hablar con tanto conocimiento de causa como yo, sin embargo, por esas mismas difamaciones y calumnias y como tergiversan las cosas y porque siempre quieres que la víctima si es mujer sea la culpable, si porque la golpearon es porque se dejó y es una pendeja o si porque se defendió es una ‘pinche vieja bitch’ siempre tienen que echarle la culpa a la mujer”, ahondó en 2018.





Un video perturbador de Sergio Andrade

Después de cumplir su sentencia, el exmanager desapareció de la escena pública y tras el discurso que Gloria Trevi dio en los premios Latin American Music Awards , Andrade lazó un video en redes sociales llamado "Esto no se queda así".

La letra de la canción habla de las desgracias y traiciones que supuestamente vivió él, además muestra cómo se autolesiona y cómo una mujer es golpeada y mata a su agresor.