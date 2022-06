Qué se sabe de la desaparición de un periodista británico y un indigenista brasileño en la selva amazónica

Un periodista británico y un trabajador del Instituto Nacional Indígena de Brasil (Funai) fueron reportados como desaparecidos mientras visitaban la tierra indígena del Valle del Yavarí, en el estado occidental de Amazonas.

La desaparición fue reportada a través de un comunicado emitido en conjunto por una de las principales asociaciones indígenas en la región, Unijava, y el Observatorio para los Derechos Humanos de Pueblos Indígenas Aislados o Recientemente Contactados (OPI).

Según informó el diario inglés The Guardian, empleador del periodista inglés Dom Phillips, este estaba en el área "trabajando en un libro sobre el medio ambiente con el apoyo de la fundación Alicia Patterson".

Por su lado, tanto Unijava como OPI se refirieron al trabajador del Funai, Bruno Araújo Pereira, diciendo que "aunque es parte del equipo de Funai, no se encontraba en la región en una misión institucional, ya que contaba con permiso para atender asuntos personales".

Según el comunicado conjunto de Unijava y OPI, Phillips y Pereira desaparecieron cuando visitaban una comunidad ribereña, en su regreso a la ciudad más grande de la región, Atalaia do Norte.

En el comunicado, se explicaba que Pereira y Phillips habían viajado el 3 de junio a un puesto de vigilancia indígena cercano a la localidad de Lago do Jaburu.

El 5 de junio, explica el documento, se esperaba que volvieran a Atalaia do Norte, pero hacia las 6:00 am hicieron una parada en la comunidad ribereña de San Rafael para visitar a un líder comunitario conocido como "Churrasco".

Se esperaba que los hombres arribaran a Atalaia do Norte cerca de las 9:00 am -dado que el recorrido desde San Rafael dura aproximadamente dos horas- pero esto nunca ocurrió.

La última vez que se vio el bote en el que viajaban Pereira y Phillips por el río Itajaí fue en la comunidad de San Gabriel, corriente abajo de San Rafael y en camino a Atalia do Norte.

Las organizaciones aseguraron en el documento que los dos individuos habrían recibido "amenazas" durante su visita, aunque no se ofrecieron más detalles sobre el tema.

