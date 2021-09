Qué se sabe de la misteriosa escuela donde estudian los hijos de Elon Musk

Elon Musk tiene 6 hijos varones. Cinco de ellos nacieron de su matrimonio entre 2000 y 2008 con Justine Wilson, mientras que el sexto, un niño llamado X Æ A-Xii nacido en mayo de 2020, es producto de su relación con la cantante Grimes.



Los pequeños gemelos Griffin y Xavier, nacidos en 2004 con ahora 17 años, y los trillizos Kai, Saxon y Damian, nacidos en 2006 con ahora 15 años, estudian en la misteriosa y prestigiosa escuela Ad Astra, la cual fue fundada en 2014 por su padre.

El exclusivo e innovador colegio, cuyo nombre significa en latín ‘hacia las estrellas’, se encuentra ubicado en las instalaciones de su empresa SpaceX, en California, Estados Unidos.



En 2014 el CEO de Tesla, quien ha dicho que odiaba la escuela cuando era pequeño pues sufrió acaso escolar durante su infancia en Sudáfrica, decidió fundar la escuela con una metodología propia.



Para montarla, el magnate recibió apoyó de un exprofesor de la escuela Mirman para niños superdotados, ubicada en Beverly Hills, Los Ángeles, a la que antes asistían sus cinco hijos. Así las cosas creó una escuela cuyo objetivo no es calificar a los estudiantes con notas, sino buscar sus aptitudes.



En 2015, el fundador de SpaceX habló por primera vez de esta proyecto. "Creé una pequeña escuela", dijo en una entrevista de televisión en Beijing.

“Efectivamente, no hay calificaciones, en lugar de tratar a la escuela como una cadena de montaje, creo que tiene más sentido atender la educación para que coincida con tus aptitudes y habilidades de los estudiantes”, dijo en ese entonces.



En 2015 Musk contó que ya habían 20 niños estudiando en Ad Astra; no obstante, la 'BBC' documentó en 2018 que la escuela ya cuenta con 40 estudiantes.



Estos niños no estudian los temas que se enseña en los colegios normales, sino que aprenden sobre Inteligencia Artificial (IA), ciencia aplicada, codificación y creación de robots.

¿Cuáles son las particularidades de la escuela?

Contrario a las escuelas tradicionales, en Ad Astra no se divide a los estudiantes por edad, pues Musk cree que esto no tiene sentido en el sistema educativo pues los estudiantes tienen intereses y habilidades que no dependen de los años que tengan. Por tal razón, a los chicos de 7 a 14 años se les enseña a trabajar juntos en equipo.



Por otro lado, el enfoque de la escuela se basa en la resolución de problemas y en la gamificación, ya que Musk considera que la educación a través de los juegos es algo útil para los niños.



El empresario, de 50 años, no incluyó en su currículo asignaturas deportivas, idiomas o música. Según ha manifestado, hoy en día existen softwares de traducción en tiempo real, por lo que no quiso que sus hijos aprendieran lenguas extranjeras.



Christina Simon, autora del libro ‘Más allá del catálogo: guía de una conocedora de escuelas privadas de primaria de Los Ángeles’, habló un poco más acerca de Ad Astra con la 'BBC'.



"La filosofía de la escuela es experimental, no está basada en un currículo. Musk decidió que quería educar así a sus hijos y a un pequeño grupo de niños. Es algo que él desarrolló, es su idea, no es una escuela tradicional", aseguró la autora.



¿Quiénes ingresan a Ad Astra?

No se conoce con exactitud quienes son admitidos a Ad Astra, lo que se sabe es que no tienen que realizar ningún examen de coeficiente intelectual (IQ) para ser admitidos. Los alumnos potenciales visitan la escuela e interactúan con los profesores, quienes determinan si los pequeños podrían aprender y disfrutar del modelo creado por Musk.



La idea de Ad Astra es mantenerse exclusiva, por lo que, a pesar de que quieren aumentar el plantel, todavía hay mucho desconocimiento sobre cómo se puede aplicar.



"Se dijo en algún momento que Ad Astra era para los hijos de los empleados de SpaceX, pero no está claro a qué trabajadores se les hace la oferta, ni a cuántos ni en qué condiciones (...) No se sabe exactamente quiénes son estos niños", dijo Simons al medio ya citado.



Otra de las cuestiones que surgen al respecto es si los niños que se gradúan de Ad Astra tienen las capacidades para ingresar a alguna universidad. Lo más probable es que no, si se tiene en cuenta que a Musk la educación universitaria no le interesa mucho e, incluso, la ha criticado.



"Creo que la universidad es básicamente un lugar para divertirse y demostrar que puedes hacer la tarea que te dicen, pero eso no es para aprender", dijo en diciembre de 2020.