¿Queer, no binaria, cisgénero?: Diccionario para entender mejor las identidades de género de las que se habla hoy en día

Conforme han pasado los años, el tema de la sexualidad y la autoreflexión sobre con qué género las personas se identifican ha tomado auge alrededor del mundo.

Sin embargo, a pesar de ello, es cierto que el conocimiento sobre el vocablo que se utiliza para describir la forma de identificación no está muy claro para todas las personas hasta el día de hoy.

Para poder entender mejor las conversaciones referentes a estos temas y con la finalidad de poder hablar al respecto con más seguridad y con base en conocimiento, en esta nota te compartimos algunos de los conceptos más utilizados y su respectiva definición.

Cisgénero: se definen así a las personas que se identifican con el género con el que nacieron o que se les asigna al momento de nacer.

Transgénero: lo opuesto a cisgénero: se deniminan así las personas cuyo género identificado no es el mismo que se les asignó al nacer.

Agénero: las personas agénero se caracterizan porque no se identifican ni con el género masculino ni con el género femenino. Es decir, se consideran de género nulo.

Asexual: se les denomina así a aquellas personas que presentan una total falta de atracción sexual hacia otros. Sería correcto decir que es como la ausencia de orientación sexual.

No binario: Esta se basa en el rechazo a la clasificación binaria entre hombre/masculino o /mujer/femenino, con base en el sexo asignado al nacer. No se sienten parte del género masculino ni del femenino, sino de una mezcla entre ambos.

Pansexualidad: cuando una persona siente atracción erótico-afectiva hacia otra, con independencia de su sexo, género, identidad de género, orientación sexual o roles sexuales.

Queer: Son aquellas personas que, no se identifican y rechazan el género socialmente asignado a su sexo de nacimiento, pero a la vez tampoco se identifican con el otro género o con alguno en particular, por lo que han creado nuevas alternativas de identidades. No están de acuerdo en que se les denomine con las palabras que reflejan el binarismo, por lo que, por ejemplo, vez de todos o todas, practican el uso de vocablos sin género como “todes” o “todxs”.