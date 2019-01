¿Quién es Mara Cifuentes, la modelo transgénero colombiana que está revolucionando las redes sociales?

La sociedad colombiana se mantiene enganchada estos días a un nuevo really show, 'La Agencia', que tiene como objetivo cambiar la visión del mundo de la moda en Colombia. El fin de la producción aun está por ver si se cumple, lo que sí es cierto es que a día de hoy varios de los integrantes del programa ya han abierto debate en las redes sociales.

Ya sea por su color de piel, su actitud, sus posees o orientación sexual, los concursantes de 'La Agencia' protagonizan largas conversaciones y comentarios en Twitter, donde la comunidad de usuarios no deja puntada sin hilo. Sin embargo, el debate social que más está trascendiendo está en torno a Mara Cifuentes, la modelo que se ha declarado abiertamente transgénero.

A pesar de que al principio del programa la joven, nacida en San Francisco (California, Estados Unidos) no compartió con sus compañeros, y con el resto de la audiencia del programa, el hecho de haber nacido hombre, con el paso de los días la propia Mara comentó la situación e indicó que había comenzado su transformación con 13 años.

"Yo quiero que todas las personas que me están mirando, que se sienten como yo, no tengan miedo a que les digan nada. Sean fuertes, porque tenemos que cambiar el mundo y tenemos que quitarle toda esa ignorancia al mundo y demostrarle de lo que estamos hechas, de que somos fuertes, trabajadoras, de que estudiamos, de que no somos objetos sexuales", expresó Cifuentes.

Con estas palabras, Mara se suma al ejemplo dado por la Miss España Ángela Ponce, quien participó en la última edición de Miss Universo y, aunque no consiguió pasar de la primera ronda, se ganó el apoyo y el cariño del público por su valentía. Lo mismo parece sucederle a Mara, que actualmente recopila más de 287,000 seguidores en Instagram y decenas de titulares en toda la región.