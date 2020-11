Quiénes son las 100 Mujeres elegidas por la BBC para 2020 (entre ellas 11 latinoamericanas)

BBC

La BBC ha revelado su lista de 100 mujeres inspiradoras e influyentes en el mundo en 2020.

Este año, destacan aquellas mujeres que están impulsando cambios y marcando una diferencia en estos tiempos turbulentos.

La lista incluye a Sanna Marin, quien lidera la coalición femenina del gobierno de Finlandia.

También están Jane Fonda, actriz y activista contra el cambio climático y a la científica Sarah Gilbert, quien lidera la investigación de la Universidad de Oxford para crear una vacuna contra el coronavirus.

En este año extraordinario, en que incontables mujeres del mundo han hecho sacrificios para ayudar a otros, uno de los nombres de la lista fue dejado en blanco como tributo.

¿Cómo se escogieron las 100 mujeres?

El equipo 100 Mujeres de la BBC escribió una lista con nombres a la que se agregaron las sugerencias de los los diferentes servicios de idiomas del Servicio Mundial de la BBC.

Buscábamos candidatas que hubieran ocupado titulares o fueran influyentes en los últimos 12 meses. También aquellas que tuvieran historias inspiradoras para contar o que hubieran alcanzado algo significativo aunque no hubiera aparecido necesariamente en las noticias.

Luego, el grupo de nombres se evaluó en función del tema de este año, Mujeres que lideran cambios, y se midió la representación regional y la debida imparcialidad antes de elegir los nombres definitivos.

