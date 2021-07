¿Quieres un hámster como mascota? Esto es lo que debes saber

El hámster es el roedor más habitual y favorito de muchos, ya que no requiere demasiada atención y es muy fácil de cuidar. Esto hace que muy a menudo se conviertan en el regalo perfecto para los niños. Eso sí, deberás instruirte muy bien cuando lo adquieras, porque es una nueva responsabilidad que tendrás en tu hogar: no es un juguete.

Algunas de las indicaciones básicas son sacarlo a diario de su jaula y jugar con él por cortos momentos para que se acostumbre a ti y para que no se haga huraño. Aunque quieras jugar con él a toda hora, debes respetar sus horas de sueño: son nocturnos, así que duermen durante el día, muy rara vez lo verás activo en el día.

Acá te aclaramos algunas dudas más frecuentes:

¿Los hámster necesitan ser bañados? No, no están acostumbrados a hacerlo en su vida silvestre. Lo que normalmente se hace es ponerles un depósito con agua y, si ellos quieren, se meten y se salen. Pero agarrarlos y “champusearlos” como a un perro o a un gato, no. Ellos se acicalan solos, ya que al bañarlos se pueden retirar los ácidos grasos normales que poseen y que los protegen contra algunas enfermedades, como las de las vías respiratorias.

¿Cómo saber si está enfermo? El signo característico es cuando deja de comer. Si fuera una enfermedad del tubo digestivo, presenta heces diarrei- cas, ya que las normales son

pelotitas. Estornudos y dificultades respiratorias tampoco son normales.

¿Necesitan ser vacunados? Necesitan ser vacunados contra la rabia y contra la leptospirosis una vez al año, además son imprescindibles sus controles parasitarios. Recuerda, es una responsabilidad, no un juguete.

¿Qué le doy de comer? Actualmente hay un concentrado especial para los hámster que ya viene con todos los suplementos y nutrientes que necesitan para que se mantengan en un estado nutricional y de salud correcto. Eso de ponerle arroz o maicillo no es adecuado, aparte de ser antihigiénico. Nada de lechuga, nada de tomate porque los pone mal del estómago, atrae insectos y al final no se nutren como debe ser. Por ser roedores, ellos se alimentan de semillas y no de verduras o legumbres. Su agua debe estar siempre limpia.

¿Necesitan ejercitarse? Constantemente. Necesita botar el exceso de energía que producen. La botan haciendo ejercicio. Lo ideal es una rueda sin fin y todos los implementos que se te ocurran y sean aptos para él.

¿Cómo limpio su jaula y sus juguetes? Limpia su jaula una vez a la semana con agua y jabón. Para desinfectar puedes utilizar vinagre diluido en agua. Deja que seque completamente e introduce material o viruta nueva y todos sus accesorios.