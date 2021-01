"Quiero mostrarles a los niños trans que las cosas mejoran": la joven de 20 años que documentó su transición

BBC Con su documental, Lily quiere mostrarles a otros adolescentes trans que existen personas similares y educar a la gente con prejuicios.

Crecer en un pequeño pueblo puede resultar difícil para cualquier adolescente: no hay mucho que hacer y cualquier tipo de diferencia se hace notar.

Para una adolescente trans, esto es aun más grave, como lo explica Lily, de 20 años, en el nuevo documental de la BBC "Lily: A Transgender Story", en el que habla de su vida y su transición.

"Fue difícil crecer en un lugar pequeño", asegura. "Creo que supe desde que era mucho más joven que no encajaba, incluso antes de comenzar mi transición".

No tenía muchos amigos. "Al vivir en una ciudad muy pequeña, había mucha ignorancia sobre cualquier minoría", prosigue.

"Cuando comencé mi transición, tenía un grupo de buenos amigos a mi alrededor y eso ayudó, porque alejó de mi mente a todas las personas negativas".

Los padres de Lily también la apoyaron mucho y de hecho participan en su documental, pero internet fue un elemento importante para que ella se diera cuenta de quién era.

"La primera vez que vi a una persona trans fue en YouTube"

"Cuando tenía unos 10 años, descubrí a la primera persona trans en YouTube", cuenta Lily, de Aberystwyth, un pueblo costero al oeste de Gales.

Ella ahora tiene su propio canal en donde habla abierta y francamente de su transición, pero admite que desde hace tiempo no hace un video, pues ahora prefiere Instagram).

"Creo que era un youtuber al que ya estaba siguiendo que luego se declaró trans", prosigue.

"Realmente no me importaba en cierto sentido, porque mi mamá y mi papá siempre me criaron de una manera bastante inclusiva y yo soy de mente muy abierta, pero creo que unas semanas después, no podía dejar de pensar en la idea".

"Me dije: 'Esto tiene mucho sentido, he tenido esta clase de sentimientos toda mi vida que no sabía qué eran, ahora he aprendido que no todos se sienten así, y esto podría significar algo'. Así es como básicamente descubrí una gran parte de mí".

Entonces comenzó a hacer primero una transición social: le contó a la gente sobre su género, empezó a usar pronombres femeninos y a vestirse consecuentemente, mientras estaba en la escuela.

Recuerda que si bien tuvo que soportar algunos "comentarios sarcásticos", su grupo de amigos representó una gran fuente de apoyo.

"Rezo por el día en que un niño pueda vivir su transición sin problemas"

Una de sus razones que la motivó a hacer el documental fue mostrarles a otros adolescentes trans que existen personas iguales y, con suerte, enseñarles a aquellos que no saben nada sobre las personas trans -o incluso tienen prejuicios en contra de ellas- que ella no es más que una niña que lleva una vida normal.

"Espero y rezo por el día en que un niño pueda vivir su transición sin problemas y sin ser juzgado, especialmente por parte de sus compañeros en la escuela. Pero esa es la realidad", señala.

Si bien las personas trans son cada vez más visibles y aceptadas en muchas áreas (el actor Elliot Page, por ejemplo, fue elogiado por muchos de la comunidad LGBT cuando se declaró públicamente trans, y Delaware recientemente eligió al primer senador estatal trans en EE.UU.), también hay una cobertura inexcusable, un discurso en línea sobre las personas trans y debates sobre si sus derechos básicos afectan a las mujeres cisgénero.

Por supuesto, esta es solo la historia de Lily y la experiencia de cada trans puede ser muy diferente, pero Lily indica que a veces se siente obligada a defenderse a sí misma y a otros trans en línea.

BBC "Siempre me defenderé a mí y a mi comunidad, y nunca permitiré que otro miembro de mi comunidad sea menospreciado".

"Como persona trans, despertarse todos los días y salir a la calle es político", explica.

"No importa si tienes una plataforma con muchos o pocos seguidores, tienes que hablar y luchar por lo que crees".

"Siempre me defenderé a mí y a mi comunidad, y nunca permitiré que otro miembro de mi comunidad sea menospreciado por otra persona. No creo que la lucha por las personas trans haya terminado ni remotamente en el corto plazo".

"Es agotador"

"Algunos días es duro, te despiertas y ves a otra persona en la televisión o en internet discriminando a las personas trans, es agotador", prosigue.

"Mi novio y yo hablamos mucho de esto, y él siempre dice: 'Si estas personas te conocieran y vieran cuán normal eres, y que solo tratas de vivir tu vida sin perjudicar a nadie...'. Creo que cambiarían muchos de sus puntos de vista. ¡Solo tengo 20 años!"

El novio de Lily, Adam, también aparece en el documental: la pareja se mudó a la casa de los padres de Lily durante el confinamiento, y él estuvo allí apoyándola, junto con sus padres, cuando su cirugía de reasignación de género tuvo que ser pospuesta debido a la pandemia.

La pareja se conoció en Birmingham, en el centro de Inglaterra, a donde Lily se mudó antes de que explotara la pandemia de covid-19. Ella se ríe cuando recuerda la gran conversación: cuando le contó que era trans.

BBC A Lily le "encanta" la idea de que personas con prejuicios vean su documental y terminen pensando diferente.

"¡Creo que se enteró por sí mismo!", recuerda. "Encontró un video en línea y lo vio sin decirme nada. Fue gracioso, creo que lo senté un día y le dije: 'Adam, necesito decirte algo', y él dijo,' sí, ya lo sé'".

"Tengo la fortuna de tener una pareja tan solidaria y de mente abierta. A vecespuedes tener esa conversación y puede salir muy mal. Da miedo tener esa conversación cuando conoces a alguien que realmente te gusta, no quieres que esa palabra cambie la forma en que alguien te ve".

"Algunas personas piensan, oh, ella es trans, ¿eso significa que soy gay? Y con Adam no pasó nada de eso, él solo quería conocerme por lo que soy".

Este es el tipo de respuesta que ella espera de las personas que ven el documental.

"La razón principal por la que acepté todo esto y decidí hacerlo fue por que solo quiero mostrarle a cualquier niño que se enfrenta a algo parecido que yo vivo mi vida y que las cosas mejoran".

"Me encanta la idea de que alguien lo vea y que tal vez no tenga la mente abierta hacia la comunidad trans y termine el documental con una perspectiva diferente. Estoy muy emocionada de que la gente lo vea".

