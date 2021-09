Reaparece Steve, de “Las Pistas de Blue”, en la televisión

Una infinidad de jóvenes recuerda con cariño aquellas aventuras de la emblemática y astuta perrita azul. Incluso, algunos recuerdan las canciones de Steve Burns, el primer presentador del programa, como: “El correo ya llegó, anunciando su canción y grito con emoción: ¡Correoooooo!”.

Debido a ello, los creadores del programa decidieron realizar una sorpresa más para sus fanáticos. Para algunos de sus antiguos espectadores, aquellos que disfrutaban del programa cuando eran niños, probablemente les traerá muchos recuerdos y les sacará un par de lágrimas de emoción.

Foto/Vía "Nick Jr."

Fue exactamente un 8 de septiembre cuando el famoso show infantil “Las Pistas de Blue” aparecería al aire por primera vez. En 1995, en la cadena de televisión estadounidense Nickelodeon, se estrenaba el programa en la franja matutina del canal. Está basado en la inteligente caricatura de un perrita azul que ayuda a un joven a resolver enigmas de la vida cotidiana a través de las pistas que va dándole.

Hoy se cumple el vigésimo quinto aniversario de la llegada de la serie a la televisión y la empresa Nickelodeon decidió realizar una colaboración invitando a los tres anfitriones que han formado parte del show: Steven Burns (1995 – 2002), Donovan Patton (2002 – 2004) y Duarte Gomes (desde 2019).

Foto/ Vía "Nick Jr."

“Las pistas de Blue” se trata de uno de los programas infantiles para niños y niñas más icónicos de la década de los 90, según la cadena Nickelodeon. Por ese motivo, no iba a dejar pasar una fecha sin una sorpresa de por medio. A pesar de no elaborar precisamente un episodio especial o algo por el estilo, la cadena difundió un emotivo mensaje de Steve Burns, el primer presentador del show, a través de redes sociales.

“Quería decirles que nunca habría podido hacer todo eso sin su ayuda. De hecho, toda la ayuda que me dieron cuando éramos más jóvenes aún me sigue funcionando a día de hoy, y eso es super genial. Supongo que solo quería decir que, después de todos estos años, nunca los olvidé. Jamás. Y me alegra que sigamos siendo amigos. Gracias por escucharme”, relata Steve Burns, primer presentador de “Las Pistas de Blue”.

A través de las redes sociales de “Nick Jr.”, el canal compartió una serie de videos en el que aparecen los tres presentadores de “Las Pistas de Blue” para darle al público un emotivo mensaje con el que les recuerda a sus fans lo mucho que han crecido a lo largo de los últimos 25 años.