"Recorrí más de 120,000 km de EE.UU. en busca del sueño americano y esto fue lo que encontré"

El fotógrafo Ian Brown recorrió más de 120.000 kilómetros por todo Estados Unidos tratando de descubrir el significado del llamado "Sueño americano".

"La idea del sueño americano siempre ha estado arraigada en la mitología de la cultura estadounidense", dice.

"Realmente sólo es un concepto vago que la mayoría de la gente supondría que significa que si uno trabaja duro, existe la oportunidad de mejorar nuestra vida".

El ciudadano canadiense emprendió camino en 2006, visitando cado uno de los 50 estados de la Unión, pidiendo a las personas que encontraba que escribieran sus sueños y aspiraciones.

"Algunos contaron historias de sus luchas", dice.

"Algunos escribieron sobre sus esperanzas y sueños".

"Y otros escribieron sobre sus propios fracasos y dudas", comenta.

"Los resultados fueron desgarradores, provocadores, inspiradores, hermosos y frecuentemente cautivadores y muy crudos -muy parecido a como es el propio Estados Unidos".

Aunque las políticas e ideologías cambiaron a lo largo del proyecto de 12 años, el fotógrafo encontró que la noción del sueño americano permaneció constante.

"Lo que es evidente es que la idea del sueño americano ofrece un lazo único al cual cada una y toda persona en el país se puede asir", explica.

"Transciende las divisiones políticas y culturales".

"Puede que se les haga más difícil", señala, "pero nunca se les puede quitar o negar".

Aquí hay una selección de las fotos que Brown tomó de las personas que encontró y apartes de lo que dijeron de sus propios sueños americanos.

Punhele DeCosta - Maui, Hawái

"Como una mujer indígena, es difícil para mí ver que la tierra sea tan irrespetada.

El pueblo indígena es el que mejor conoce la tierra.

Siempre la hemos cuidado y, a su vez, ella nos ha cuidado a nosotros.

Ahora que hemos sido colonizados, enfrentamos una inminente crisis climática.

Lo que era visto como progreso en realidad era sólo una progresión hacia nuestra ruina.

Las voces indígenas siempre se han manifestado y es hora de que los que están en el poder escuchen".

Antoinette Harrell - Tangipahoa Parish, Louisiana

"Soy una persona de ascendencia africana en Estados Unidos.

Y he visto las muchas fases de injusticia contra las personas de color.

Mi sueño americano es ponerle fin a la pobreza.

Mi sueño americano es terminar con todas las formas de esclavitud.

Mi sueño americano es terminar con la brutalidad policial.

Mi sueño americano es regresar al hogar a todos los niños desaparecidos.

Mi sueño americano es acabar con la indigencia.

Mi sueño americano es cerrar el conducto que lleva a la cárcel".

Greg y Ellen - East Liverpool, Ohio

"El sueño americano para mí es poder crecer sin preocuparme de dónde va a venir la próxima pizca de dinero -tener la habilidad de encontrar un trabajo que cubra todas tus necesidades para que tu pareja no tenga que trabajar".

Sura - Salt Lake City

"Soy de Irak.

Antes de llegar a Estados Unidos, pernsé que podría ahorrar dinero, que podría tener dinero para cambiar la vida de mi familia.

Pensé que estaría trabajando y ganando suficiente dinero para ahorrar.

Pero después de llegar aquí, me dí cuenta de que es difícil.

So sabemos cómo empezar.

Tengo un sueño que espero lograr en EE.UU.

Espero tener un certificado de... cuidados de la piel y... tener mi propio empleo.

Creo que tendré un negocio exitoso.

Y será grande y tendrá muchas sucursales alrededor del mundo.

Entonces, podré ayudar a mi familia y todo el que necesite ayuda".

Gary Green - McCarthy, Alaska

"Me hubiera quedado bien haber nacido en 1850 y ser parte de la expansión hacia el oeste, explorando el territorio nuevo y deshabitado como un cazador, trampero y buscador de oro.

Descubrí las montañas Wrangell en Alaska de joven y seguí ese sueño de buscar y encontrar oro, de guiar cazadores y trampear en el invierno.

Poder construir una casa y vivir en zonas silvestres siempre ha sido mi sueño.

Ahora que estas montañas están volviéndose más pobladas, salgo en mi pequeño avión a visitar tierras más aisladas".

María Castro - Immokalee, Florida

"Mi sueño americano está construido sobre las espaldas de mis padres inmigrantes.

Durante mi crianza no teníamos mucho.

Lo que conocía del sueño americano estaba era de la televisión -caras blancas entre verjas blancas.

Era completamente foráneo para mi.

El libro "American Dreams: Portraits and Stories of a Country" fue publicado por la editoria Ten Speed Press