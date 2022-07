Recorrió miles de kilómetros para tener una cita y se llevó una desagradable sorpresa

Las citas “a ciegas” son muy arriesgadas porque uno nunca sabe con qué se van a encontrar y qué actitud tendrá la persona que vas a conocer en ese momento. En muchos casos, el resultado no es el esperado y termina convirtiéndose en un viral. Algo así le ocurrió a una joven que relató lo que le pasó y sorprendió a los usuarios.

Una joven llamada Samantha -@sdenoyer en TikTok- compartió su historia en la red social en la cual relató la insólita cita que tuvo con un hombre que conoció a través de un amigo en común. Al vivir en ciudades distintas, entablaron una relación a la distancia. Cuando llegó el momento de conocerse, ella decidió tomarse un vuelo y recorrer medio país para encontrarlo.

“Volé por todo el país para encontrarme con una cita. Cuando me desperté de una siesta, él se había ido con todas sus cosas”, escribió Samantha junto a un video en donde se la podía ver en la cama y mostrar que estaba sola en la habitación. Por lo que pudo narrar en otro video, la cita comenzó bien: él la recibió y pasaron la primera noche en su casa. Al otro día, después de comer, decidieron ir a un hotel en donde luego de dormir una siesta se llevó la desagradable sorpresa: el hombre ya no estaba más.

Sin entender la actitud, empezó a llamar al chico para que le diera una explicación sobre su comportamiento, pero no obtuvo respuesta. El amigo en común, al ver la situación, decidió tomar cartas en el asunto y contactar al “ghosteador”. Finalmente, justificó su partida por una supuesta emergencia familiar. Al no quedarse conforme con esa explicación, la joven le mandó varios mensajes de texto en los que le recriminó su actitud, ya que no solo la dejó sola sin avisarle, sino que no esperó que pueda cambiar su vuelo y, encima, se tomó vodka, según consignó La Vanguardia.

El vídeo no tardó en hacerse viral y acumuló casi dos millones de visualizaciones y miles de mensajes de apoyo a la joven: “Reina, nunca vueles para ver a un hombre. Ellos vienen a nosotras, punto. ¡Se firme en tu reino!”; “No le ruegues a ese hombre por respuestas, después de los primeros mensajes de texto y de que sus cosas se fueran, habría cambiado mi vuelo y me habría ido a casa” y “Bonita... te obligo a que vayas a terapia, arregles el dolor que tenés adentro para que nunca sientas la necesidad de llegar a ese extremo nuevamente. Que vengan a vos, porque lo vales”, fueron algunos de los comentarios más populares.

Salió con un hombre que conoció en una app y mostró el insólito chat que tuvieron

Una joven estadounidense publicó un video en su perfil de TikTok con la leyenda: “Por qué las citas son miserables”. En ese marco, compartió una por una las capturas de pantalla de la charla que tuvo con un hombre llamado Josh tras haber tenido una primera cita.

En el comienzo de la filmación, Nik dio detalles del encuentro y afirmó que al principio todo parecía normal. Luego explicó que habían planeado juntarse nuevamente para una segunda cita luego de que el joven regresara de un viaje que tuvo que hacer a Nueva Orleans por trabajo. Sin embargo, la mujer se mostró indignada, ya que él dejó de responderle inesperadamente sus mensajes.

Días después de la situación, él le respondió disculpándose. “Sentí que no lo hizo de manera genuina y yo nunca olvidé lo que hizo”, expresó. Pero, más adelante, le hizo saber que no se sintió tan cómodo en la cita y le reveló el verdadero motivo detrás de su alejamiento. “Elegiste el restaurante, pediste lo que te gustaba y nunca te ofreciste a pagarlo. Sé que probablemente sea ridículo para vos, pero uno de los rasgos que busco en una mujer es que sientan de manera innata la necesidad de pagar por lo que pidieron -o al menos ofrecieron- sin asumir que lo cubriré”, le dijo.

Hacia el final de la extensa conversación, ella le pidió que no vuelvan y sentenció: “Es excepcionalmente realmente irrespetuoso lo que hiciste y sentí que realmente no te importaba a pesar de lo que sentía por vos”.