Reportan que el príncipe Carlos, hijo de la reina Isabel II, aceptó un millón de libras de la familia de Osama bin Laden

El príncipe de Gales aceptó un pago de un millón de libras (US$1,2 millones) de la familia de Osama bin Laden, según informó el diario "Sunday Times".

Agregó que el príncipe Carlos aceptó el dinero de dos hermanastros de Osama bin Laden en 2013, dos años después de que el líder de Al Qaeda fuera eliminado. La donación fue recibida por la Fundación Benéfica del Príncipe de Gales (PWCF, siglas en inglés).

Según Clarence House, la oficina del heredero británico, PWCF les aseguró que se había realizado una "diligencia debida exahustiva", y que la decisión de aceptar el dinero recaía en los administradores. "Cualquier intento de caracterizarlo de otra manera es falso", aseguraron a la BBC.

Clarence House también ha cuestionado algunos de los puntos que se mencionan en el artículo.

Bin Laden fue repudiado por su familia en 1994, y no hay pruebas de que sus hermanastros tuvieran vínculos con sus actividades.

Según el artículo, el príncipe Carlos aceptó el dinero de Bakr bin Laden, que encabeza la acaudalada familia saudita, y de su hermano Shafiq, después de un encuentro con Bakr en Clarence House.

El heredero al trono británico aceptó el dinero a pesar de las objeciones de los asesores de Clarence House y PWCF, asegura el "Sunday Times", que cita múltiples fuentes.

Sin embrago, Ian Cheshire, presidente de PWCF, afirmó al diario que la donación de 2013 fue acordada y "considerada prudentemente" por cinco administradores en ese momento.

"Se llevó a cabo la diligencia debida, con información de una amplia gama de fuentes, entre ellas el gobierno", añadió Cheshire. "La decisión de aceptar la donación fue tomada en su totalidad por los administradores. Cualquier intento de sugerir otra cosa es engañoso e inexacto".

El PWCF otorga subvenciones a organizaciones sin ánimo de lucro registradas en Reino Unido para llevar a cabo proyectos en este país, la Commonwealth y otros países terceros.

Osama bin Laden encabezó la lista de los "más buscados" de Estados Unidos. Se cree que ordenó los ataques terroristas en Nueva York y Washington del 11 de septiembre de 2001, que mataron a casi 3.000 personas, incluidos 67 británicos.

Murió en una operación de las fuerzas estadounidenses en 2011.

Una fuente de PWCF le dijo a la BBC que "aunque el nombre [Bin Laden] tiene una historia muy triste, los pecados del padre no deberían recaer sobre el resto de la familia, que es eminente en la región". Esta misma fuente agregó que la donación había sido aprobada por el ministerio de Exteriores británico.

CNN via Getty Images Osama bin Laden fue repudiado por su familia casi 20 años de que se realizara la donación.

Esta no es la primera vez que el príncipe Carlos o su organización benéfica han sido examinados por sus donaciones.

El mes pasado se informó de que el príncipe aceptó una maleta que contenía un millón de euros en efectivo (US$ 1,02 millones) de un ex primer ministro de Qatar, una de tres donaciones, todas en efectivo, que sumaron en torno a US$ 3 millones.

Clarence House dijo entonces que las donaciones del jeque fueron entregadas de inmediato a una de las organizaciones benéficas del príncipe, y que se siguieron todos los procesos correctos. Más tarde, el organismo oficial que regula las ONG en Reino Unido decidió no investigar el donativo.

En febrero, la policía británica abrió una investigación sobre las denuncias de que la fundación del príncipe había ayudado a un ciudadano saudita a obtener una condecoración.

Clarence House aseguró que el príncipe "no tenía conocimiento de la supuesta oferta de condecoraciones o ciudadanía británica a cambio de donativos para sus organizaciones benéficas".

Análisis

De Jonny Dymond, corresponsal real de la BBC.

No se ha quebrantado ninguna norma, ni tampoco ninguna ley. Se llevaron a cabo todos los controles necesarios e incluso se pidió al ministerio de Exteriores que diera su opinión: autorizó la donación.

Entonces, ¿por qué es noticia de portada?

Una fuente de la Fundación del príncipe Carlos señaló a la BBC que "los pecados del padre" (Osama Bin Laden) no deberían impedir que otros miembros de la familia hagan una donación. Lo cual tiene sentido.

Pero, ¿de verdad el príncipe Carlos o su círculo íntimo pensaron que era buena idea aceptar dinero de los Bin Laden? ¿O pensaron que estaba bien siempre y cuando nunca se hiciera público?

Porque, una vez que fuera público, sin importar cuántos controles se hicieran y si se siguieron las reglas, siempre se iba a ver fatal.

Lo mismo que la enorme donación en efectivo de un ex primer ministro de Qatar, o la carta del amigo y ayudante del príncipe Carlos que prometió el título de caballero a un ciudadano saudita que había hecho importantes donaciones.

Los ministros y diputados se rigen, al fin y al cabo, por las urnas. La posición y autoridad de la Familia Real procede de un lugar distinto, de una aceptación establecida por parte del público de que, en general, aportan crédito al país.

¿Encaja en este modelo de monarquía una donación de los Bin Laden, por muy alejada que esté de la maldad de un hijo repudiado?

