Restaurante regalará alitas a los que rompan en pedazos foto de ex pareja

Para muchos el Día de San Valentín es una fecha especial, donde celebran el amor que sienten por sus parejas y hacen algo especial para conmemorarlo, mientras que para otros es un día más que les recuerda que el amor les ha sido esquivo. Esta historia ha cobrado eco en Facebook al punto de hacerse viral entre los usuarios.

Pero si eres de los que aún sufre por una relación acabada en el Día de San Valentín, la conocida cadena de restaurantes estadounidense Hooters tiene la solución para que ese día sea menos miserable de lo que esperabas. La singular promoción del 14 de febrero ha llamado la atención en las distintas redes sociales.

San Valentín | Restaurante de EE.UU. te regalará 10 alitas de pollo si haces pedazos una foto de tu ex el 14 de febrero. (Facebook / Hooters)

Si llegas el 14 de febrero a cualquier de sus locales con una foto de tu ex, ellos te regalarán 10 alitas de pollo por la compra de cada 10 alitas. Lo llamativo de la promoción está en que no solo tienes que llegar con la imagen, sino que tienes romperla ahí mismo. Hacer mil pedazos el retrato de tu ex para acceder a las suculentas alitas.

"Lo que sea por unas alitas", escribió un usuario en el post que se ha hecho viral en Facebook. "Pregunta: ¿Quién guarda una foto de su ex? Yo la quemé con un ritual que hice", fue otro de los ingeniosos comentarios que dejaron en la publicación de la conocida cadena de restaurantes que publicó por el Día de San Valentín.

