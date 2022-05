Reveló cuánto ganaba como maestra de inglés en China y dejó a todos asombrados

Muchos mexicanos buscan emigrar a otros países con el sueño de obtener nuevas oportunidades laborales y una mejor calidad de vida. Este fue el caso de una usuaria de TikTok que compartió que, gracias a esta decisión, pudo obtener una buena cantidad de dinero para pagar la universidad. Ella se mudó a China para trabajar como maestra de español e inglés, y aseguró que el pago que puede llegar a percibir en horas equivale a un “buen sueldo” mensual en México.

Fue a través de la cuenta @lindoloto que la mujer narró cómo dejó su país natal porque encontrar trabajo le era muy difícil y detalló que los que ofrecían estaban mal pagados, por eso China fue su mejor opción y hasta ahora todo ha marchado bien para ella, tanto que sorprendió a los usuarios de TikTok con sus ganancias.

En el video de poco más de un minuto, la joven detalló que estudió la carrera de Negocios Internacionales en México y que también tiene la certificación por hablar tres idiomas, un talento que fue la base que la ayudó para encontrar un empleo en menos de una semana en el país asiático. Aseguró que en su nación de origen nunca habría conseguido una fuente de trabajo en ese tiempo y menos una con tan buen salario que le permitiera ser autosuficiente.

La tiktoker buscaba crecer profesionalmente y lo logró, pues el dinero que pudo obtener en dos meses en su nuevo hogar lo invirtió en más capacitaciones para mejorar su posición en el trabajo. Para dar una referencia, mencionó que en su mejor sueldo en México le pagaban lo equivalente a 305 dólares mensuales. Cuando llegó a China y trabajaba con clases de inglés privadas a niños adinerados, cobraba 90 dólares cada hora. Es decir, que en unas horas podría reunir todo su sueldo mensual anterior.

Siguió capacitándose y ahora tiene un trabajo de tiempo completo y, aunque no reveló cuánto es lo que gana, sí dio a entender que el sueldo es mayor a lo que percibía cuando apenas comenzaba en el país extranjero. Esto desató todo tipo de comentarios y reacciones en redes sociales, pues muchos tiktokeros la felicitaron por haber decidido salir de su zona de confort y lograr una mejor calidad de vida, pero otros le reprocharon que fuera tan “presumida”.

Y es que hay que recalcar que en México muchas personas viven al día y con sueldos precarios, incluso algunos optan por emprender negocios aún con todos los riesgos que esto implica: desde fraudes, robos, asaltos, entre otros factores. Quizá ese fue el disgusto de algunas personas, pero ella aseguró que contó su situación para inspirar a otros jóvenes.

El video se hizo viral en cuestión de minutos en TikTok, gracias a la sorpresa de miles de usuarios al enterarse del sueldo de esta maestra. Ella aprovechó su alcance para invitar a todas las personas que atraviesan una situación similar a no rendirse y seguir en busca de sus sueños; exhortó a sus seguidores a no conformarse con lo que tienen o hacer algo que no les gusta y buscar nuevos proyectos que les permitan crecer, aunque eso signifique alejarse de su familia.