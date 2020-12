Ricky Martin, el hombre que tuvo que liberarse para encontrar el verdadero amor y construir su soñada familia

Existen dos Ricky Martin: uno antes del 2010, que intentaba ocultarse y aparentar algo que no era, y otro después, que se liberó para ser feliz y encontrar su gran amor. "Me sumergí en mi carrera por completo. No abrí puertas a nuevas relaciones, y no hablo de relaciones románticas, hablo de cualquier relación, porque no quería que la gente me conociera demasiado" explicaba en el 2018, unos años después de contar públicamente que era gay, decisión que marcó un quiebre en su vida. "Desperdicié tanta energía tratando de manipular mi sexualidad", se lamentaba por aquel entonces.

Ricky estuvo en el ojo público desde muy chico. Tenía tan solo 12 años cuando saltó a la fama gracias a Menudo, la banda de la cual formaba parte. Su adolescencia, su despertar sexual y toda su adultez la vivió con la presión que impone la fama, y durante mucho tiempo eso hizo que ocultara su verdadero ser. "Yo era un hombre homosexual enclosetado que escondía a sus parejas", reflexionaba años más tarde. "Tenía relaciones con otros hombres que también estaban en el closet y otras relaciones con hombres que estaban claros en su orientación sexual pero gracias a mí volvían a esconderse. Por eso, estoy reviviendo todo eso que hice".

Pero un día todo cambió. El nacimiento de sus hijos lo hizo pensar en el mensaje que daba y de repente, de un momento a otro, Ricky tomó entre sus manos una bandera que antes había ocultado. "La vida funciona por ciclos, es muy interesante. Mirá lo que estoy haciendo hoy en día, hablo en nombre de gente que sigue sufriendo y lo hago a través de la interpretación, así que es realmente especial", contaba durante una entrevista. "Mis hijos me preguntan acerca de tener dos papás y les digo que somos parte de una familia moderna. Es un hermoso sentido de libertad", aseguraba.

Las mujeres de Ricky

Ricky y Alejandra Guzmán, su novia durante los 90 Crédito: Archivo

A lo largo de los años fueron muchas las mujeres a las que se vinculó sentimentalmente con Ricky Martin. Una de las primeras novias que se conocen del puertorriqueño fue la cantante mexicana Alejandra Guzmán. Mientras que ella se refirió a la relación como un "noviazgo rápido", él la reconoció como su musa.

"Tenía una novia que era una mujer con la que salí intermitentemente durante nueve años y ella es como la Gala de mi Dalí. Dalí tenía a Gala y yo tenía a esta mujer que era increíble. Desafortunadamente ya no hablamos, pero ella era increíble, poderosa y sabía sobre mí. Ella sabía que era gay, pero estábamos juntos", dijo el músico durante una entrevista con la revista Vulture, en donde no nombró directamente a Guzmán, pero al decir que la relación terminó en 1998 se dio a entender que se refería a la artista.

Durante los 90, Ricky también tuvo un romance fugaz con la argentina Gabriela Sabatini, historia que confirmó Catherine Fulop, cuñada de la tenista, a comienzos de este año. "Me acuerdo que venía para la Argentina y él quería conocer a Gaby, entonces le hicimos el gancho y Gaby tuvo una 'cosita'. Vino a comer a mi casa, yo tengo fotos con él abrazados", reveló la actriz. "Fue fugaz, como cuando uno está probando si te gusta o no la persona. Él la invitó a Uruguay y ella fue, estuvo con él en el concierto y todo. Después mantuvieron una amistad, que conservan hasta el día de hoy".

Lilly Melgar, Sasha Sokol, Inés Misan, la cantante francesa Patricia Kaas, la bailarina Adriana Biega y la modelo Alessandra Ambrosio son otras de las mujeres que han sido vinculadas sentimentalmente con Ricky entre 1994 y 2010, aunque ninguna de estas relaciones fue confirmada.

Fue la modelo Rebecca de Alba la única novia que el boricua reconoció públicamente y con la cual se animó a desfilar por la alfombra roja de distintos eventos. Las celebridades iniciaron su relación en los 90 y pusieron punto final a su historia en el 2005. "No sabía que era gay cuando era su novia, porque mientras que yo lo era, él tampoco lo sabía. Éramos un hombre y una mujer totalmente convencidos de querer hacer una vida juntos", decía ella en el 2010 durante una charla con el programa radial PH, después de que Ricky hiciera pública su homosexualidad.

Ricky y Rebecca de Alba juntos en la alfombra roja Crédito: The Grosby Group

La relación entre ellos era tan fuerte que en un momento decidieron ser padres; sin embargos ella tuvo un aborto espontáneo que los dejó devastados a ambos. "Tuvimos una pérdida, sí. Íbamos a ser papás y no se dio. No es ninguna tragedia, ni algo terrible, ni se acaba el mundo", reveló la modelo durante una entrevista de televisión en su México natal.

"Las razones por las que terminamos ustedes las conocen, fue entre la distancia y no ponerte de acuerdo si tienes hijos en donde los vas a educar, y no tener ya un proyecto de vida en común", agregó asegurando que el amor entre ellos fue cien por ciento real. "Ha sido una de las mejores personas y de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida el haber sido, yo no diría su novia, sino su mujer".

Un amor que lo marcó y la decisión de ser padre

Una vez que su noviazgo con Rebecca de Alba llegó a su fin, Ricky mantuvo su perfil amoroso bajo y estuvo algunos años sin mostrarse con nadie. Esta situación cambió por completo cuando en el 2008 conoció a Carlos González Abella.

Si bien en algún momento ya se había rumoreado sobre un affaire entre el músico y el argentino Juan Castro (algo que confirmó Ronnie Arias en el 2019), González Abella fue el primer hombre con quien se relacionó sentimentalmente a la estrella.

El economista y corredor de bolsa puertorriqueño estuvo de novio con Ricky durante seis años y fue uno de los responsables de que el cantante contara su verdad ante el mundo. El amor que siempre se tuvieron es tan grande, que aún hoy siguen compartiendo la vida juntos, aunque como amigos. "Como pareja se trató y no funcionó, pero como amigos somos un dúo fantástico, de esos que nunca debe terminar. Sigamos siendo amigos, el cariño no tiene porque acabar", escribía Carlos en sus redes sociales al publicar una foto junto a su ex en el día de su cumpleaños. "Te admiro, te aprecio, te quiero mucho", agregaba.

Cuando estaba comenzando su romance con González Abella, Ricky tomó la decisión de ser padre soltero. El cantante sorprendió al mundo entero en agosto del 2008 al presentar públicamente a los mellizos Valentino y Matteo, quienes nacieron a través de un vientre subrogado.

"Hay gente que piensa que la ciencia y la medicina no van con Dios, pero yo digo que veo el arte y el trabajo de Dios en cada uno de los movimientos de mis hijos, en cada sonrisa y en cada llanto", afirmaba a la revista People al presentar a sus bebés públicamente. "Estoy exhausto, pero nunca he sido tan feliz".

A los 35 años Ricky se convirtió en padre de los mellizos Matteo y Valentino, quienes nacieron a través de un vientre subrogado Crédito: Instagram

Durante los primeros años de vida de los niños, Martin compartió las tareas de crianza con Carlos, sin embargo, legalmente los pequeños eran hijos del cantante, razón por la cual al terminar su relación, no hubo disputa por la custodia de los menores.

El nacimiento de un nuevo Ricky

En el 2010 Ricky contó públicamente que era homosexual, y desde ese entonces, se convirtió en un referente de la lucha por los derechos LGBTI Crédito: The Grosby Group

"Hoy acepto mi homosexualidad como un regalo que me da la vida. ¡Me siento bendecido de ser quién soy!", escribía Ricky Martín en una carta publicada en su sitio web el 29 de marzo de 2010. "¡Me siento libre! Y lo quiero compartir. Mucha gente me dijo que no era importante hacerlo, que no valía la pena, que todo lo que trabajé y todo lo que había logrado se colapsaría. Que muchos en este mundo no estarían preparados para aceptar mi verdad, mi naturaleza. Y como estos consejos venían de personas que amo con locura, decidí seguir adelante con mi 'casi verdad'. Muy mal. Dejarme seducir por el miedo fue un verdadero sabotaje a mi vida".

Según contaba en el escrito, fueron sus dos hijos quienes lo impulsaron a revelar públicamente que era homosexual. "¿Miedo a mi naturaleza, a mi verdad? ¡No más! Al contrario, estas me dan valor y firmeza. Justo lo que necesito para mí y para los míos, y más ahora que soy padre de dos criaturas que son seres de luz. Tengo que estar a su altura. Seguir viviendo como lo hice hasta hoy, seria opacar indirectamente ese brillo puro con el cual mis hijos han nacido. ¡BASTA YA! ¡LAS COSAS TIENEN QUE CAMBIAR!", gritaba a los cuatro vientos.

"Estos años en silencio y reflexión me han fortalecido y me recordaron que el amor vive dentro de mí, que la aceptación la encuentro en mi interior, y que la verdad solo trae la calma. Hoy para mí el significado de la felicidad toma otra dimensión. Ha sido un proceso muy intenso, angustiante y doloroso, pero también liberador. Les juro que cada palabra que están leyendo aquí nace de amor, purificación, fortaleza, aceptación y desprendimiento. Que escribir estas líneas es el acercamiento a mi paz interna, parte vital de mi evolución", agregaba el artista.

A partir de ese momento comenzó un cambio radical en la vida pública del boricua, quien se volvió abanderado de los derechos LGBTIQ, comenzando a hablar cada vez más sobre sus experiencias personales.

En el 2011, durante la entrega de los premios GLAAD, Ricky nombró por primera vez a Carlos González reconociéndolo como su pareja. "Hoy puedo decir que soy libre, y por eso definitivamente tengo que agradecer a mis padres, por apoyarme tanto, a mi madre y mi padre por su amor incondicional, a mis amigos, mi familia, mis fanáticos y a mi compañero y novio, Carlos. Eres lo máximo", dijo al subir al escenario a recibir el galardón.

A pesar de lo mucho que se querían y de lo importante que fue este amor para ambos, tras casi seis años juntos la relación entre Ricky y Carlos llegó a su fin a comienzos del 2014. Mientras ellos mantuvieron la intimidad en silencio, la representante del cantante estuvo a cargo de anunciar que el noviazgo había terminado. "Ricky y Carlos han decidido mutuamente dar por terminada su relación pero continuarán unidos por la amistad y las experiencias compartidas", expresaba el breve comunicado.

"En este momento estoy soltero y sin compromiso", contaba Martin en el 2015 durante una visita a Buenos Aires. "Por supuesto que quiero que algún día llegue mi mitad, mi media naranja, igual estoy muy tranquilo. Soy muy romántico, una mermelada. La próxima persona que venga a mi vida no tendrá que tener pretensiones ni historias raras", agregaba en ese entonces.

Durante su breve etapa de soltería se lo vinculó sentimentalmente con el nadador olímpico australiano Ian Thorpe, al que habría conocido durante los meses que vivió en Australia para ser jurado del reality La Voz, y con Pablo Alborán, con quien compartió un viaje a la India. Sin embargo, ninguna de estas relaciones fueron confirmadas y quedaron solo en rumores.

Jwan, el gran amor de su vida

En el 2016, Ricky encontró el amor en los brazos de Jwan Crédito: Instagram

A mediados del 2015, Ricky Martin estaba tranquilo mirando sus redes sociales sin saber que allí encontraría al hombre de su vida. "Si seleccionás en Instagram la pestaña de 'arte' la aplicación te muestra varias cosas", le contó durante una entrevista al conductor estadounidense Andy Cohen. "De repente veo una hermosa pieza y digo '¡epa, qué cool! ¿de quién es esto?'. Entonces empecé a ver más y le escribí", detalló. El artista era Jwan Yosef, un pintor sueco-sirio que por aquel entonces vivía en Londres.

"Estuvimos hablando como por seis meses, en donde ni siquiera escuché su voz. Hablábamos de arte, nada sexy. ¡Lo juro! Nada sexy. Era todo acerca de arte y sobre la vida en general. Luego viajé a Londres y finalmente nos conocimos", agregó sobre ese primer encuentro que se dio a comienzos del 2016.

A las pocas semanas Jwan viajó a Nueva York para ver a Ricky y fue allí cuando los paparazzis los retrataron juntos por primera vez, dando comienzo a los rumores de romance. En abril de ese mismo año, después de que fueron vistos compartiendo unas vacaciones en Japón, el boricua reveló públicamente que estaba en pareja al publicar una foto de ambos en sus redes sociales. "Sí", escribió junto a la postal en donde se los veía juntos y de la mano durante un evento en Brasil.

La relación avanzó rápidamente: Ricky le presentó a sus hijos, Jwan se mudó a Estados Unidos para convivir con él y las cámaras comenzaron a captarlos juntos en muchas oportunidades. En el 2017, muy enamorado, el cantante le pidió matrimonio a su novio. "Estaba muy nervioso, pero me arrodillé y saqué la cajita de metal, que estaba dentro de una bolsita de terciopelo. En vez de decir 'quieres casarte conmigo' dije '¡tengo algo para ti!'", le contó a Ellen DeGeneres en una visita a su programa. "Le dije: 'Quiero pasar el resto de mi vida contigo' y él me contestó: '¿Cuál es la pregunta?'. '¿Querés casarte conmigo?' le volví a decir, y eso fue todo. Fue algo hermoso".

Si bien Ricky tuvo a Matteo y Valentino cuando estaba soltero, hoy comparte la paternidad de los mellizos con Jwan Crédito: Instagram

Ese mismo año se casaron en secreto durante una ceremonia íntima. "Intercambiamos votos y juramos todo. Firmamos todos los papeles que necesitamos, acuerdos prenupciales incluidos. Ya no puedo llamarlo novio, Jwan es mi esposo, mi hombre. Es asombroso lo que nos pasa", recordó durante una entrevista con la revista HOLA!, en donde afirmó que algún día harían una gran fiesta para celebrar el amor.

Poco tiempo después la pareja decidió agrandar la familia. Además de Matteo y Valentino, los artistas le dieron la bienvenida en el 2018 a Lucía, la única niña del clan. Un año después, en el 2019, llegaría el más pequeño de la casa, Renn, que al igual que sus tres hermanos mayores nació bajo el método de subrogación de vientre.

Ricky y Jwan formaron una hermosa familia que se completa con cuatro niños: Matteo, Valentino, Lucía y Renn Crédito: Instagram

"Me gustan las familias grandes", reconoció el cantante al anunciar que estaba esperando a su cuarto hijo. "Hay momentos en los que quiero tener diez hijos más, pero luego están esas mañanas en las que todo el mundo llora y yo digo: 'Está bien, tal vez estemos bien los seis'", reveló este año durante una entrevista con Out Magazine.

Lo cierto es que Ricky atraviesa el mejor momento de su vida y no vacila a la hora de admitirlo. "Soy muy afortunado de ser tu marido", le escribe al amor de su vida en redes sociales. "Te amo Jwano", le repite en cada aniversario o fecha especial, sintiéndose afortunado de haber encontrado al hombre que lo hace feliz y de formar junto a él la familia que siempre soñó, la cual pensó durante muchos años que nunca llegaría.