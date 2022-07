Rosa Panameño, la única mujer de 26 lustrabotas que trabajan en el Portal Occidental del Parque Libertad

Desde las 9:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche, de lunes a domingo, Rosa Panameño, de 48 años, llega desde Apopa hasta el portal Occidental ubicado a un costado del Parque Libertad, de San Salvador, a lustrar botas, zapatos o cualquier otra producto de cuero.

Desde los 18 años se dedica a este oficio y no piensa dejarlo, ya que es su forma de llevar el sustento a la casa, y además cubrir las necesidades de pago de alumbrado y agua potable.

Desde los 18 años, Rosa se dedica a este oficio y no piensa dejarlo. Foto LPG/Jorge Carbajal.

Rosa es originaria de San Salvador, pero recuerda que por algunos años sus padres la llevaron a vivir a Nueva Concepción, Chalatenango, para luego regresar.

Actualmente vive en Apopa, junto a sus hijos y nietos, y luego de la jornada diaria regresa a su hogar para descansar y pasar tiempo en familia. "Nunca me casé ni estuve acompañada, sola he sacado adelante a mis hijos", explica.

Entre 26 lustrabotas que hay en el referido portal, ella es la única mujer. Foto LPG/Jorge Carbajal.

Los clientes la buscan. Este viernes, en menos de una hora, lustró los zapatos de tres clientes. Uno de ellos le preguntó: "¿Qué se había hecho?", a lo que ella le respondió: "Tengo año y medio de estar aquí". Según cuenta, antes de estar en el Portal Occidental, uno de las tres que hay en la zona del Parque Libertad (los otra dos son La Dalia y Sagrera), estaba cerca de la Plaza Morazán, siempre en el centro capitalino. "De allá nos quitó la directiva y por eso me vine para acá", agregó.

Dice que aprendió el oficio de lustrabotas "fregando, fregando". Explicó que llegaba a observar cómo un grupo de hombres lustraba zapatos en el centro de San Salvador.

Con ayuda de diversas franelas, diez cepillos de zapatos, anilinas y seis diferentes colores de pastas, pone reluciente cualquier tipo de calzado, sintético o de cuero. Foto LPG/Jorge Carbajal.

"Al principio me los lustraban a mí, hasta que un día uno de ellos me dijo: 'Hoy me los van a lustrar vos', y le respondí que eso era trabajo para hombres", recordó.

El primer carro o carretón de lustre que tuvo era prestado y así comenzó en el oficio que le ha permitido criar a dos hijos, alimentarse, comprar ropa, zapatos y cumplir con el pago de electricidad y agua, entre otros.

Entre 26 lustrabotas que hay en el referido portal, ella es la única mujer. Hoy, luego de 30 años de cuidar y abrillantar el calzado de sus clientes, es una experta "bolera".

Hoy, luego de 30 años de cuidar y abrillantar el calzado de sus clientes, Rosa se ha convertido en una experta "bolera". Foto LPG/Jorge Carbajal.

Con ayuda de diversas franelas, diez cepillos de zapatos, anilinas y seis diferentes colores de pastas, pone reluciente cualquier tipo de calzado, sintético o de cuero, por $1.50 de dólar.

Sin duda es una experta y un ejemplo para la juventud. "Hay que ponerse metas y cumplirlas, todo es mental. Cuando llegué a esto fue fregando, fregando, pero cuando vi que generaba dinero, seguí lustrado, ya que solo estudié cuarto grado", aconsejó.

Los cepillos que utiliza son de cabello de caballo y le cuestan entre $12 y $15 dólares, pero garantizan la calidad final del lustre, aseguró.