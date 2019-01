SAG Awards 2019: conoce a todos los ganadores de la gala | FOTOS

Los SAG Awards, considerados un anticipo de lo que puede pasar en los Oscar, entregaron la noche del domingo los trofeos de su 25 edición en el Shrine Auditorium de Los Ángeles, California.

Megan Mullally ("Will & Grace") fue la anfitriona de los SAG Awards 2019.

La gala se celebró justo después de la nominación a los premios de la Academia y apenas antes de que comience la votación para elegir a los ganadores. Conoce a todos los ganadores a continuación.

El primer ganador de la noche fue Tony Shalhoub, en la categoría Mejor actor de una serie de comedia, por "The Marvelous Mrs. Maisel".

Tony Shalhoub (Foto: Agencia)

Rachel Brosnahan ganó en la categoría Mejor actriz de una serie de comedia, por "The Marvelous Mrs. Maisel".

Rachel Brosnahan (Foto: Agencia)

El premio a Mejor Reparto de una serie de comedia es para "The Marvelous Mrs. Maisel".

"The Marvelous Mrs. Maisel" (Foto: Difusión)

Emily Blunt ganó el premio a Mejor actriz de reparto.

Emily Blunt (Foto: Agencia)

Mahershala Ali ganó el premio a Mejor actor de reparto.

Mahershala Ali (Foto: Agencia)

Darren Criss ganó en la categoría Mejor actor en una serie o película para televisión, por su papel en "American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace".

Darren Criss (Foto: Agencia)

Patricia Arquette ganó en la categoría Mejor actriz en una serie o película para televisión, por su papel en "Escape at Dannemora".

Patricia Arquette (Foto: Agencia)

Jason Bateman ganó en la categoría Mejor actor de serie dramática.

Jason Bateman (Foto: Agencia)

Sandra Oh ganó en la categoría Mejor actriz de serie dramática.

Sandra Oh (Foto: Reuters)

"This is us" ganó en la categoría Mejor reparto de serie dramática.

Escena de la serie "This is us" (Foto: Difusión)

Rami Malek ganó el premio a Mejor actor principal por su interpretación de Freddie Mercury en "Bohemian Rhapsody".

Rami Malek (Foto: Reuters)

El premio a Mejor actriz principal fue para Glenn Close.

Glenn Close (Foto: Difusión)

"Black Panther" ganó el premio a Mejor elenco.

"Black Panther". (Foto: Agencias)