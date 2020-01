SAG Awards: estos son los ganadores de los premios que entrega el Sindicato de Actores de EE.UU.

Getty Images Es la primera vez que una película de habla no inglesa gana el premio del Sindicato de Actores a mejor elenco.

La surcoreana "Parasite" se convirtió este domingo en la primera película de habla no inglesa en ganar el premio más importante de los que entrega el Sindicato de Actores de Estados Unidos.

Esta fue una de las grandes sorpresas de una velada en la que los premios estuvieron muy repartidos y hubo emotivos e ingeniosos discursos.

La película surcoreana ha tenido un éxito sin precedentes en las ceremonias de premiación de Hollywood.

En la 26ª edición de los premios SAG, el elenco de Parasite ("Parásitos") fue reconocido por encima de otros grupos de actores ampliamente reconocidos en la industria, que participaron en películas como T he Irishman , Once Upon A Time In... Hollywood y Bombshell .

Si esto es un indicativo del éxito de "Parásitos" en los Oscar, el próximo 9 de febrero escucharemos más discursos en coreano sobre el escenario.

AFP Una emocionada Jennifer Aniston subió a recoger su premio por su actuación en la serie de Apple TV The Morning Show.

Lista de ganadores

CATEGORÍAS DE CINE

Mejor elenco en una película: Parasite ("Parásitos")

Mejor actor: Joaquin Phoenix - Joker

Getty Images Se confirmaron los pronósticos y Joaquin Phoenix fue reconocido como mejor actor por su interpretación en Joker.

Mejor actriz : Renée Zellweger - "Judy "

Mejor actriz de reparto : Laura Dern - Marriage Story ("Historia de un matrimonio")

Mejor actor de reparto : Brad Pitt - Once Upon A Time… In Hollywood ("Érase una vez... en Hollywood")

AFP "Conocemos el dolor, conocemos la soledad y los traemos a la pantalla", dijo Brad Pitt al aceptar el premio a mejor actor de reparto por su papel en "Érase una vez... en Hollywood".

Mejor elenco de dobles de riesgo : Avengers Endgame

Premio honorífico a una trayectoria artística: Robert de Niro

Getty Images Robert de Niro recibió un homenaje a su carrera artística.

CATEGORÍAS DE TELEVISIÓN

Mejor elenco en una serie dramática: The Crown

Mejor actriz de drama : Jennifer Aniston - The Morning Show

Mejor actor de drama : Peter Dinklage - Game Of Thrones

Mejor elenco en una comedia : The Marvelous Mrs. Maisel

Mejor actor de comedia : Tony Shalhoub - The Marvelous Mrs. Maisel

Mejor actriz de comedia : Phoebe Waller-Bridge - Fleabag

AFP La protagonista de Fleabag, la británica Phoebe Waller-Bridge ,ya ganó el Emmy y el Globo de Oro por su papel en la exitosa serie de Amazon.

Mejor actriz en miniserie o filme para TV : Michelle Williams - Fosse/Verdon

Mejor actor en miniserie o filme para TV : Sam Rockwell - Fosse/Verdon

Mejor elenco de dobles de riesgo : Game Of Thrones

La 26ª edición de los SAG Awards se celebra en el auditorio Shrine en Los Ángeles y no tiene un presentador único.

Estos premios se consideran un pronóstico bastante cercano a lo que puede pasar la noche de los Oscar en lo que se refiere a reconocimientos a las interpretaciones.

