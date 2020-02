San Valentín: Cómo el amor fue clave en la supervivencia de los humanos

El doctor Thomas Junker, profesor universitario de historia de las biociencias y autor de libros sobre historia y evolución, sostiene que el vínculo que unió a un hombre y a una mujer fueron los hijos.



Gracias a ese sentimiento, uno de los padres buscaba el alimento mientras que otro cuidaba de los pequeños, explica en un documental publicado en YouTube por DW Español.





En el amor sucede algo curioso. Al ver a una persona juzgamos cada detalle de ella, pero eso no es así con quien amamos. Con ese ser especial hacemos la concesión de no ver sus defectos, lo cual pudiera parecer irracional. Pero podría no serlo, pues gracias a acciones como esa es que la humanidad existe.