¿Se escribe "has", "haz" o "as"? Forma correcta de escribir esta palabra y qué usos tiene

¿Cómo se escribe? ¿"Has", "haz" o "as"? El español es un idioma tan rico pero a la vez tan complejo que es común encontrar palabras que se parecen a otras y cuya similitud te lleva en algunas ocasión a la confusión, sobre todo, si no se conoce a la perfección la ortografía y las definiciones correctas. Eso es lo que pasa con "has", "haz" y "as". ¿Cuál es correcta? Pues bien, debes saber que todas, diferenciándose unas de otras por su significado, ortografía y uso están escritas bien. Pero el significado cambia con cada uso:

"Has" es una conjugación del verbo "haber".

"Haz" viene del verbo "hacer".

"As" es un sustantivo masculino. (Ejemplo:s "Federer es un as del tenis").

¿CÓMO SE ESCRIBE? ¿“HAS”, “HAZ” O AS”?

Para los hispanohablantes, “has”, “haz” y “as” son palabras homófonas. Es decir, suenan igual, mas eso no significa que sean lo mismo.



“HAS”

“Has” es una conjugación del verbo auxiliar “haber”, correspondiente a la segunda persona del singular de su presente indicativo, como bien expone la Real Academia Española (RAE). “Has” es usado normalmente en formas compuestas como “has llegado tarde” o “no has hecho tu tarea”. También adopta el carácter imperativo cuando se usa en expresiones como “has de trabajar más duro” o “has de pagar tus cuentas”.

Ejemplos:

“No has hecho el trabajo, así que sacarás mala nota”

“Has de mejorar tu rendimiento para poder correr la maratón”

“¿Has comido lo que dejé en la mesa?”

“HAZ”



“Haz” es la conjugación imperativa del verbo “hacer”, correspondiente también a la segunda persona.

Ejemplos:

“Haz tu tarea o no saldrás a la fiesta”

“Haz lo que tengas que hacer”

“Haz tiempo para ganar el partido”

Sin embargo, “haz” también tiene otras definiciones precisadas en el diccionario de la RAE:

Conjunto homogéneo de cosas alargadas atadas por el centro.

Conjunto de rayos luminosos que emanan de un mismo punto.

Cara de una cosa habitualmente más visible o destinada a ser vista.

Tropa formada.



“AS”



A diferencia de “has” y "haz”, “as” no es un verbo, sino un sustantivo masculino que significa:

1. Persona que destaca o sobresale mucho en una actividad

Ejemplo

"Lionel Messi es un as del fútbol"

2. En la baraja o el dado de póquer, elemento marcado con una sola señal.

Ejemplo

“Me tocó el as de diamantes”