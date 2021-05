Shell: la histórica decisión judicial que ordena a la petrolera cortar drásticamente las emisiones

Un tribunal de los Países Bajos falló este miércoles en un caso que puede sentar un precedente histórico que la petrolera Shell debe reducir sus emisiones.

Para el año 2030, Shell debe cortar sus emisiones de CO2 un 45% en comparación con los niveles de 2019, dictaminó el tribunal civil.

Según el veredicto, el grupo Shell es responsable de sus propias emisiones de CO2 y de las de sus proveedores.

Es la primera vez que una empresa es obligada legalmente a alinear sus directrices con los acuerdos del clima de París, señaló la organización ecologista Friends of the Earth (FoE).

La asociación presentó la demanda de este caso ante los tribunales en 2019 junto a otras seis organizaciones y más de 17.000 ciudadanos holandeses.

Pese a que la decisión solo aplica a Países Bajos, podría tener consecuencias en otros lugares.

Tears. of. joy. WE WON!



The Dutch court just ruled Shell must cut its CO2 emissions by 45% by 2030 (relative to 2019 levels).



The climate fight is enormous but we know we can win this thing, beat fossil fuel companies and build a better world. ❤️#StopShell pic.twitter.com/MCGHyfI9Gf