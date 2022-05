“Spider-Man: No Way Home” llega a HBO MAX

Desde su estreno, “Spider-Man: No Way Home” se convirtió en la sexta película más taquillera de todos los tiempos.

Los fanáticos de Marvel estaban a la espera de que “No Way Home” llegara a una de las plataformas de streaming con presencia en Latinoamérica. Este día, HBO MAX anunció la fecha en la que la película de Sony y Marvel, “Spider-Man: No Way Home”, llegará a su plataforma el 22 de julio de 2022.

Gracias por sus sugerencias, comentarios, y algunas amenazas. Spider-Man: Sin camino a casa llega este 22 de julio. pic.twitter.com/hLQv5UGgvJ — HBO Max Latinoamérica (@HBOMaxLA) May 24, 2022

Con “Spider-Man: No Way Home”, el Universo Cinematográfico de Marvel introdujo el Multiverso, cuando la identidad de Spider-Man de Tom Holland es revelada y le pide a Doctor Strange que haga olvidar a todo el mundo quién es realmente, a través de un hechizo que accidentalmente sale mal y trae consigo personajes de otros universos, marcando el regreso de los Spider-Man de Tobey Maguire y Andrew Garfield, y los villanos con los que se habían enfrentado en sus películas como Doctor Octopus, Lagarto, Hombre de Arena, Duende Verde y Electro.