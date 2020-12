Starship: explota al aterrizar el prototipo en pruebas con el que Elon Musk quiere llegar a Marte

El emprendedor estadounidense Elon Musk lanzó en la tarde del miércoles 10 de diciembre, hora local, el último prototipo de su vehículo Starship.

Con el nombre en clave SN8, el cohete sin tripulación despegó de las instalaciones de investigación y desarrollo privadas de SpaceX de Boca Chica, en Texas, en lo que se había anunciado como un breve vuelo a 12,5 km de altura.

El vehículo, de 50 metros de alto, acabó estrellándose y explotando al aterrizar, pero Musk se mostró encantado de lo que había conseguido en la prueba.

Antes del vuelo, el multimillonario tecnológico había rebajado las expectativas y advirtió a sus seguidores que era probable que ocurriera algún percance.

No obstante, Musk tiene grandes esperanzas para el Starship cuando esté completamente desarrollado. Dice que es el futuro de su empresa SpaceX.

Starship pretende poner en órbita a personas y cargamento y Musk también prevé que el vehículo viaje a la Luna y Marte.

El director ejecutivo de SpaceX elogió a su equipo y agregó que la demostración había adquirido "todos los datos" que necesitaban.

"¡Marte, aquí vamos!" tuiteó Musk.

