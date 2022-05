¿Su perro se mueve y corre mientras duerme? Esta es la razón

¿Alguna vez ha sentido que se cae cuando está a punto de dormirse? A veces, puede ser cuando está por despertar, y una sacudida le recorre el cuerpo, como un escalofrío. En los seres humanos se da en medio del ciclo REM, cuando se está soñando.



Cuando los perros están durmiendo, en ocasiones pareciera que estuvieran corriendo, como si persiguieran algún animal o estuviesen jugando en el parque. Tras diversos estudios, los científicos señalan que podría deberse al mismo fenómeno que nos hace sentir una sacudida por el cuerpo cuando estamos por dormir.

Neurocientíficos han explicado que cuando dormimos se presentan movimientos involuntarios sutiles llamados mioclonías. Así se explica que los perros, e incluso gatos, se muevan mientras duermen.



De hecho, de acuerdo con el científico y profesor de la Universidad Estatal de Washington, Marcos Frank, todos los mamíferos presentan las mismas etapas al dormir que los seres humanos. “No podemos afirmar de manera concluyente que tengan las mismas experiencias que nosotros mientras soñamos, pero todo parece indicar que viven lo mismo”, declaró Frank a ‘CNN’.

¿Qué pasa en el ciclo REM?

Mientras el ser humano entra en esta etapa, se dan los sueños más vívidos y coloridos. Está íntimamente relacionado con la capacidad del cerebro de memorizar eventos o aprendizajes obtenidos durante el día.

Según un estudio publicado en la revista ‘Neuron’ en el 2001, se demostró que cuando las ratas de laboratorio están dormidas, sueñan con los laberintos que debieron atravesar durante el día. Algo similar ha sido evidenciado en perros, pues de acuerdo a lo que reportó ‘CNN’, en el 2017, un estudio desarrollado en caninos demostró que cuando toman sus siestas, estos afianzan órdenes que han recibido durante el día.



Mark Berkoff, profesor de ecología y biología evolutiva de la Universidad de Boulder, Colorado, explicó que si las etapas del sueño fueran equivalentes con las de los seres humanos para procesos de memorización, no habría razón para dudar que en la etapa REM los perros también sufren mioclonías.

Los perros ven el mundo con su nariz

En los seres humanos los sueños tienden a ser coloridos y, más que crear narraciones lógicas, se desencadenan situaciones. En el caso de los perros, que no tienen una vista tan desarrollada como la de los humanos, la relación con su entorno se da a través del olfato.

Por este motivo, Berkoff, también autor del libro 'Canine Confidential: why dogs do what they do’ ('Confidenciales Caninos: ¿por qué los perros hacen lo que hacen?'), sostiene que en sus sueños los perros podrían estar viviendo experiencias olfativas, más que visuales.



“Cuando los perros sueñan, ¿es un mundo de olores lo que están experimentando?”, se preguntó Berkoff, de acuerdo con 'CNN'.

Una advertencia para cuidar la salud de su peludo

Aunque sea normal que los mamíferos tengan sacudidas cuando duermen, es importante observar si estas son demasiado fuertes. De ser así, podría tratarse de un problema neurológico para consultar con un veterinario.



El tronco encefálico, la zona que une el cerebro con la columna vertebral, tiene una región llamada puente de Varolio, que le señala al cuerpo cuándo se duerme para evitar que las personas se muevan.

Si este mensaje entre el cerebro y el cuerpo no se da, es posible que los seres vivos tengan movimientos más abruptos. En ocasiones, esto puede ser un síntoma temprano de la enfermedad de Parkinson. De ser el caso, es importante que se remita a un experto en la salud animal para hacer los exámenes correspondientes.