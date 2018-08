Su propio hermano la violó: Piden liberación de adolescente que fue encarcelada por abortar en Indonesia

"En Indonesia, el tema del aborto se ve como algo blanco o negro, y las mujeres no podemos abortar pase lo que pase", alega Genoveva Alicia. Esta investigadora del Instituto para la Reforma de la Justicia Criminal de ese país, forma parte del grupo de personas provenientes de entidades y organizaciones de derechos humanos que están pidiendo la liberación de una adolescente de 15 años, condenada a 6 meses de prisión por practicar un aborto ilegal.

Esto, luego de quedar embarazada producto de las reiteradas violaciones de las que fue víctima por parte de su propio hermano, de 18 años.

La sentencia se dio a conocer a mediados de julio por un tribunal municipal en la provincia de Jambi, en la isla de Sumatra, y se basó en que la menor abortó cuando tenía seis meses de embarazo, mientras que legislación indonesia lo permite en situaciones especiales, como cuando peligra la vida de la madre y en determinados casos de violación, siempre que sea durante las primeras seis semanas.

Según indicó The Guardian, los hermanos fueron detenidos en junio, luego de hallarse un feto en una plantación de aceite de palma. Tras el arresto, el hermano confesó haber violado a la adolescente al menos ocho veces desde septiembre del año pasado, motivado –tal como dijo- por mirar pornografía.

El atacante fue condenado a dos años de cárcel, y la madre de ambos enfrenta cargos por, presuntamente, haber ayudado a la víctima a abortar.

Tras esto se dio inicio a la campaña que encabezan varias organizaciones locales, y a la que también se ha sumado Amnistía Internacional, desde donde advierten la falta de conocimiento de las excepciones en las leyes indonesias contra el aborto, y del estigma que acompaña a las sobrevivientes de abusos sexuales, algo que, según señalan, aumenta los casos de abortos clandestinos, informó EFE.

Asimismo, se exige que la Comisión Judicial Indonesia en Yakarta, examine si hubo irregularidades durante el juicio, ya que los dos hermanos fueron defendidos por el mismo abogado de oficio.

"Nuestra principal preocupación es que la niña no debería estar detenida y el aborto que ella hizo no debe contarse como un delito, no debe ser criminalizada", alegó Ferena Debineva, de la Asociación de Planificación Familiar de Indonesia, quien describió el encarcelamiento de la adolescente como un "fracaso del sistema".