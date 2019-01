Susan Boyle regresó a los escenarios de “America's Got Talent” | VIDEO

Susan Boyle está de vuelta. La cantante de 57 años, recordada por obtener el segundo lugar en la edición de America's Got Talent de 2009, volvió al programa que la lanzó a la fama para participar en una competencia especial que reúne a ganadores y finalistas de temporadas pasadas. El video ya es uno de los más vistos de redes sociales como Facebook y YouTube.

"Quiero motivar a los que no tienen la confianza de hacer cosas, a los que no tienen una voz, esos que suelen ser ignorados; creo que soy un ejemplo para ellos. Estoy emocionada de mostrarle a Simon todo lo que he crecido desde la última vez que lo vi", declaró la intérprete antes de subir al escenario.

En su regreso al escenario, Boyle interpretó "Wild Horses", el mismo tema que cantó en una de las emisiones de 2009. Las reacciones positivas por parte del jurado encabezado por Simon Cowell no tardaron en llegar.

"¿Sabes qué, Susan? No se me ocurre ningún otro concursante que represente más a este programa que tú, honestamente hablando", dijo el productor musical tras escuchar nuevamente a Boyle. "Eres tú. Cambiaste la vida de muchas personas y estoy absolutamente entusiasmado de que estés acá", agregó.

Mel B, por su parte, dijo: "Quiero decirte el placer que es estar acá sentada y escucharte con tu voz angelical y quiero ser la mujer que te de lo que tú te mereces", para segundos después presionar el botón dorado para Boyle.

Como se recuerda, Susan Boyle sorprendió en 2009 al jurado de America's Got Talent al cantar "I Dreamed a Dream" del musical "Los miserables".

Tras su interpretación, la cantante fue ovacionada no solo por los jueces sino por el público del programa que no tardó en hacerla su favorita y llevarla a obtener el segundo lugar de la competencia.

Ese mismo año, Boyle vendió a nivel mundial, casi 10 millones de copias de su primer álbum. "I Dreamed a Dream", el nombre del disco, se convirtió en el más vendido de 2009 y de los más comprados en 2010.