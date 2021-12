Tarjeta de crédito: lo que tiene que saber si quiere cancelarla

Los movimientos financieros de las personas suelen estar ligados a su actualidad económica. Si se tiene un trabajo estable y unos ingresos considerables, es posible planear ciertas inversiones u otro tipo de negocios que incrementen su capital o mejoren su estilo de vida.

En muchas ocasiones no se cuenta con el dinero suficiente como para adquirir ciertos bienes o servicios —casi siempre ocurre cuando una persona da sus primeros pasos en el ámbito financiero—, así que se acude a mecanismos relacionados con el préstamo, como créditos bancarios de diversos tipos.



Uno de los más solicitados es la tarjeta de crédito, una herramienta que permite hacer compras bajo la condición de hacer el pago por cuotas mensuales.



Y aunque se considera un alivio para momentos ‘de apuro’, en un punto la tarjeta podría llegar a ser inestable para su economía, ya sea por un exceso en los gastos establecidos —aunque hay un cupo límite, su situación financiera puede cambiar en cualquier momento— o por el aumento de la deuda y las dificultades de pago.

En ese caso lo más recomendable es cancelarla.

¿Es difícil cancelar una tarjeta de crédito?

Este mecanismo de préstamo está respaldado con las entidades bancarias: todas tienen una línea crediticia para los clientes. Con todas, además, es posible adquirir la tarjeta mediante diversos planes dependiendo su solicitud y sus capacidades de pago.



La entidad y el usuario deben tener en cuenta, por ejemplo, la cuota de manejo establecida, los plazos para dejar ‘en ceros’ la tarjeta y el cupo límite acorde a sus gastos e ingresos.

Ahora bien, la gran mayoría de entidades bancarias nacionales indican que ir a una sucursal física o llamar a la línea telefónica correspondiente es el primer paso para cancelar la tarjeta. Esto, por supuesto, en los horarios de atención establecidos por cada banco.



Lo que se necesita para ello son sus documentos y la clave principal.



Dependiendo la categoría de la tarjeta se puede pedir una carta del usuario que formalice la solicitud de cancelación.

Recomendaciones para dejar ‘todo listo’ antes de cancelar

En principio es importante resaltar que la tarjeta de crédito conlleva ciertas responsabilidades. El acuerdo con el banco implica tener una estabilidad financiera suficiente como para cumplir con los diversos pagos establecidos. También es imperativo tener en cuenta qué usos puede darle y reconocer por qué la necesita o le conviene.



Si bien todas las personas se quieren dar ‘un gusto’ de vez en cuando, la tarjeta, aunque se trate de un mecanismo de préstamo, no es un ‘pasaporte en blanco’ para los gastos desmedidos. Todo requiere una debida coordinación y planeación.

Justamente en ese punto coinciden varios portales especializados —y ese argumento se apoya en los manuales o documentos de uso de la tarjeta de crédito de varios bancos—: la tarjeta tiene que estar ‘en ceros’ para que el trámite de cancelación sea menos engorroso. En muchas ocasiones hasta puede que no se lleve a cabo si aún hay un saldo pendiente.



Lo ideal es evitar que su vínculo con el banco, a nivel crediticio, ya no resida en la tarjeta sino en la deuda que no se pagó.



Para ello se suele tener un estado de cuenta. Este documento o extracto se puede consultar en las páginas oficiales de las entidades bancarias e incluso muchos usuarios acuerdan que les llegue de manera física o virtual tras cada ‘corte de cuentas’.

Después de ello es importante pedir un respaldo de la cancelación de la tarjeta. Un documento o anexo en el que aclare formalmente que ya no hay un vínculo crediticio en ese sentido.



En principio a esto no se le presta mucha atención —rara vez alguien adquiere una tarjeta de crédito pensando, de entrada, que la va a cancelar—, pero es indispensable conocer las diversas condiciones que tiene una entidad bancaria en su reglamento: cuántos días hay que esperar para volver a solicitar otra tarjeta, por ejemplo, o la implicación que ese ‘reversazo’ pueda tener en su historial financiero.

Recuerde que incumplir con los compromisos con la tarjeta, incluso en el proceso de cancelación, o la acumulación de faltas reiteradas en los plazos de pago, incidirá de forma negativa en su historial crediticio. Su perfil ‘moroso’ le cerrará varias puertas tanto en la entidad bancaría de la tarjeta cancelada como en cualquier otra.



La tarjeta de crédito es apenas uno de los mecanismos de préstamo y ayuda de los bancos. Hay otros productos del portafolio de cada entidad que podrían acomodarse a su necesidad del momento.