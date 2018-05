"Tengo 61 años y sigo esperando": las reacciones a la historia del hombre que fue virgen hasta los 37

Getty Images Más hombres de los que uno cree llegan vírgenes a la tercera edad.

"Joseph", de 60 años, escribió para BBC Stories sobre su arrepentimiento por no haber tenido relaciones sexuales hasta los 37.

Muchos lectores escribieron para decir que el testimonio, publicado a primeros de mayo, había tocado una fibra sensible en ellos y que coincidían con él en que la sociedad agrava el problema al retratar a las personas solitarias como extrañas o inadaptadas.

Aquí te mostramos una selección de los correos que recibió la BBC.

"Me gustaría decir que la gente como yo no es tan rara como uno podría pensar"

(La historia de Joseph) es la historia de mi vida, en muchas formas. Solo que soy mujer y tengo 35 años.

Nunca he besado a un chico ni he tenido una cita.

Me gustaría decir que la gente como yo no es tan rara como uno podría pensar.

Una parte del testimonio (de Joseph) con el que me identifico mucho es el fuerte sentimiento de vergüenza.

Getty Images Joy, de 35 años, dice que nunca ha salido con ningún chico.

Solía ​​vivir con el temor constante de que la gente descubriera que no tengo experiencia amorosa.

Sentía que tenía un secreto profundo y oscuro. Pero con el paso del tiempo dejé de preocuparme por lo que la gente piensa.

Joy

"No tengo dudas de que la timidez amorosa es un trastorno real"

Perdí mi "virginidad" con una prostituta a los 47 años.

He sufrido, y sigo sufriendo, a causa de la desgastante timidez amorosa, que ha eliminado por completo cualquier oportunidad de engendrar hijos y tener una vida familiar satisfactoria e íntima.

No tengo dudas de que la timidez amorosa es un trastorno real y no simplemente parte de la ansiedad social.

Puedo ser bastante valiente en muchas situaciones sociales, pero si me gusta alguien, no tengo ni idea de qué hacer para llevar las cosas a otro nivel.

Getty Images Alex cree que la timidez amorosa es un trastorno real.

Es como si algún poder hubiera secuestrado tu cerebro y tus deseos, y simplemente quiere que te quedes como estás: soltero y solitario.

Estoy contento de que "Joseph" haya superado su timidez y al menos haya disfrutado de una relación durante parte de su vida. Muchos no logran esto.

Alex

BBC "Joseph", el hombre de la historia anterior de BBC Stories, estuvo solo hasta los 37 años.

Las respuestas a su historia ayud aron a Joseph a hacer un cambio en su vida personal. D espués de tres años solo desde la pérdida de su esposa, decidió que está listo para tener una novia, y se ha inscrito en aplicaciones de citas.

"Fui rechazado por una prostituta cuando tenía 30 años"

Tengo 61 años y sigo esperando, y probablemente ya sea demasiado tarde para comenzar.

Siempre me ha preocupado demasiado que se burlen de mí. Cuando tenía 30 años, una prostituta me rechazó, por lo que me di cuenta de que sería improbable que consiguiera algo.

Si pensara que todavía es posible, no sabría cómo acercarme a una mujer .

Aunque todavía quisiera perder mi virginidad, es el afecto físico lo que más echo en falta.

Robert

Getty Images Hay gente que no encuentra un compañero o compañera y debe caminar sola por la vida.

"Todo lo que siempre quise de la vida fue ser un esposo y un padre"

Ojalá hubiera perdido mi virginidad a los 37. Tengo 54 años y sigo esperando algo que sé que nunca llegará.

Recuerdo que hace aproximadamente 10 años, estaba conversando con un grupo de amigos cuando salió el tema de la "primera vez".

Cuando llegó mi turno simplemente huí de la habitación.

Supusieron que había tenido alguna mala experiencia.

No se les ocurrió que no tenía ninguna anécdota para contar.

Todo lo que siempre quise de la vida fue ser un esposo y un padre.

Alma triste

"Lo más cerca que estuve de una mujer que me gustaba fue quizás hace 30 años"

Tengo más de 60 años y estoy jubilado. Nunca he besado a una chica y, evidentemente, nunca he tenido sexo.

He estado interesado en unas cuantas mujeres a lo largo de los años e hice algunos intentos fallidos.

También retrocedía cuando notaba que una mujer mostraba algún interés en mí. Reaccionaba igual que cuando alejas tu mano del fuego, aunque fuera lo contrario de lo que quería hacer.

Getty Images Más personas de las que uno cree ignoran lo que es el contacto físico con alguien que los atrae.

Lo más cerca que estuve de una mujer que me gustaba fue quizás hace 30 años.

Ella era unos 10 años más joven y estuvimos saliendo un tiempo, como amigos.

Una vez e stábamos sentados en mi sofá conversando y puse mi brazo alrededor de sus hombros y ella no protestó.

Pensé que estaba soñando. No podía ser cierto.

Pero ella no estaba interesada en mí de una manera romántica, así que nos quedamos como amigos.

Lennart

"Sigo siendo un adolescente de los años 70, mientras que mis compañeras potenciales tendr án unos 40 años de experiencia o más"

Tengo 58 años y nunca he tenido novia.

En mi adolescencia, en mis 20 y 30 años, me sentía terriblemente miserable e increíblemente solo, ya que no parecía irracional querer una relación, pero se veía tan improbable como ganar la lotería.

Getty Images David dice que a medida que uno envejece, aumenta la dificultad de tener alguna relación.

Las habilidades requeridas parecen ser algo que aprendes en la adolescencia y si por alguna razón no las adquieres, toda el área de las relaciones se convierte en un mundo extraño.

Soy bastante abierto sobre mi situación y generalmente causa sorpresa cuando la menciono. Sospecho que en uno o dos casos, alguna mujer se desanimó o perdió el interés (que pudiera tener en mí).

A medida que envejezco, imagino que irá aumentando para mí la dificultad de tener alguna relación, ya que, en esencia, sigo siendo un adolescente de los 70, mientras que mis compañeras potenciales tendrían unos 40 años de experiencia o más.

David

"Muchos de los lugares en los que un hombre puede buscar ayuda son tóxicos y misóginos"

Tengo casi 40 y acabo de encontrar a mi primera novia hace seis meses. Me perturba la forma en la que tratan en internet a los hombres que no han tenido éxito con las mujeres.

Hay mucha burla y desprecio y el consenso general es que el tipo debe ser extremadamente horrible de una manera u otra.

No entiendo por qué la gente disfruta tanto golpeando a personas que ya son miserables y viven sin ningún tipo de sexo, afecto o intimidad.

Ciertamente no recibí ninguna orientación sobre cómo salir con chicas, y muchos de los lugares a los que puede ir un hombre para buscar ayuda en esa área son tóxicos y misóginos.

Eric

Getty Images Eric tiene cerca de 40 años y recién está viviendo su primera relación amorosa.

"Me preocupa ser visto como una bomba de tiempo que espera vengarse de los demás por su soledad"

Hace poco cumplí 26 años y acabo de terminar mi primer año de posgrado. Nunca he tomado de la mano ni besado a una chica, ni tenido sexo.

Con el auge de los movimientos Me Too y de los "célibes involuntarios" ( Incel , por sus siglas en inglés) tengo aún más miedo de buscar una compañera y de que se me vea como si estuviera violando el espacio personal de alguien.

Este último movimiento me preocupa porque si alguna vez tuviera que admitir mi virginidad ante alguien nuevo, sería visto como una bomba de tiempo que espera vengarse de los demás por su soledad.

Sé que algo está mal conmigo. No sé exactamente qué es y, a medida que pasa el tiempo, me siento más impotente y desesperanzado.

Hay una gran comunidad que está profundamente herida y cree que la sociedad los ve como algo anormal.

Getty Images Algunos hombres se sienten cohibidos por el movimiento Me Too.

He experimentado de primera mano ese estigma y no hay nadie para defender a esta comunidad. La mayoría de sus miembros son demasiado tímidos para contar sus experiencias.

Tal vez si los medios pudieran compartir más historias positivas de gente que ha superado esta falta de intimidad, podrían ayudar a las personas a ganar fortaleza para buscar ayuda o superarse a sí mismas.

Matt

