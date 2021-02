Test | ¿Dudas si estás en la “friendzone”? 

Si andas buscando el amor y te asaltan las dudas si estás en la ruta correcta o vas directo a la vereda de la friendzone, podés tomar este test.



Si el amor está a tu alrededor, no te pierdas esta playlist:

Si te identificas con Do you really want to hurt me, descubre la verdadera historia tras este clásico musical:

En otros países, el amor es asunto de Estado y de él depende el futuro de la nación. ¿Adónde sucede eso?



Recuerda que en materia de amor no hay límite de edad

La salud sexual y reproductiva también es parte de una relación sana. Clic aquí para leer más