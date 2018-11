Thalía y Natti Natasha pasan incómodo momento tras falla de playback

Durante la última presentación de Thalía y Natti Natasha en The Forum en Los Ángeles, el último fin de semana, un desperfecto en las pistas de audio obligó a las artistas a cantar en vivo. La dominicana compartió el incómodo momento en su cuenta de Instagram.

Mientras Thalía y Natti Natasha interpretaban juntas el tema "No me acuerdo", la pista se detuvo; sin embargo lograron salir del paso y continuaron con el espectáculo con la ayuda del público.

Y fue la dominicana quien, a través de su cuenta de Instagram difundió el video con el siguiente mensaje:

"Así es que se canta ... con el corazón, nos falló el sonido pero no ustedes. Gracias @thalia por concederme cantar junto a ti el Himno de las mujeres y, si no me acuerdo ? No pasó".

Mientras algunos seguidores de las artistas destacaron el hecho de que hayan continuado cantando pese al inconveniente, otros criticaron sus voces.

El video cuenta actualmente con más de casi 250 mil reproducciones.

"Qué bien constatar lo que yo ya sabía, que ninguna canta y lo poco que hacen les ayuda la tecnología", "Thalía nunca ha cantado", "Las dos unas profesionales le pese a quien le pese. #thaliaynattinatasha felicidades", "No entiendo por qué hacen escándalo, como que no supieran que algunas cantantes hacen eso", se lee entre los comentarios al post de Instagram.