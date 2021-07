"The Crown" y "The Mandalorian" dominan las nominaciones de los Emmy

Los Ángeles (EE.UU.), 13 jul (EFE).- "The Crown" y "The Mandalorian" dominaron con 24 candidaturas por cabeza las nominaciones para la 73 edición de los Emmy, anunció este martes la Academia de la Televisión de Estados Unidos.

Por detrás del exitoso drama monárquico de Netflix y de la primera serie no animada de "Star Wars" se situó la producción de Marvel "WandaVision", que obtuvo 23 candidaturas.

"The Boys", "Bridgerton", "The Crown", "The Handmaid's Tale", "Lovecraft Country", "The Mandalorian", "Pose" y "This is Us" serán las candidatas al premio a la mejor serie dramática.

Por su parte, el reconocimiento a la mejor comedia se decidirá entre "Black-ish", "Cobra Kai", "Emily in Paris", "Hacks", "The Flight Attendant", "The Kominsky Method", "Pen15" y "Ted Lasso".

Por otro lado, "WandaVision", "Mare of Easttown", "I May Destroy You", "The Queen's Gambit" y "The Underground Railroad" se enfrentarán por el Emmy a la mejor serie limitada (miniserie).

Entre los actores latinos que serán candidatos al Emmy figuran Anya Taylor-Joy como mejor actriz de una serie limitada o película televisiva por "The Queen's Gambit".

Además, Lin-Manuel Miranda recibió una nominación al mejor actor de una serie limitada o cinta para la pequeña pantalla por la adaptación televisiva de su exitoso musical "Hamilton".

Asimismo, MJ Rodríguez podría llevarse el Emmy a la mejor actriz de una serie dramática por "Pose".

En los apartados de comedia podría coronarse Rosie Pérez, que optará al galardón de mejor actriz de reparto en una serie cómica por "The Flight Attendant".

La 73 edición de los Emmy, los premios más importantes de la industria televisiva, se celebrará el próximo 19 de septiembre.