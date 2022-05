Tiene 10 años, gana $100,000 al mes y podría retirarse a los 15

Pixie Curtis, una niña australiana de tan solo 10 años de edad, ya es dueña de dos negocios, gana 100.000 dólares al mes y podría llegar a jubilarse a los 15. La hija de la empresaria Roxy Jacenko es conocida nacional e internacionalmente por vender juguetes para niños y accesorios para el pelo.

Jacencko es una empresaria de renombre en Australia. Se desempeña como la directora de la firma de relaciones públicas Sweaty Betty PR. Entre las principales habilidades por las que se destaca la compañía está el poder de negociación, destreza que supo aprender e incorporar la pequeña Pixie.

Su camino dentro del mundo del emprendedorismo comenzó hace relativamente poco. En mayo del 2021, con la ayuda y guía de su madre, lanzó una marca de productos de para niños bautizada Pixie’s Fidgets. En las primeras 48 horas de su salida al mercado, los juguetes que comercializaban se agotaron.

Y eso no fue todo. En el primer mes de funcionamiento de la marca, la niña logró facturar un total de 135.000 dólares. Producto del éxito de aquel proyecto familiar, madre e hija decidieron continuar innovando. Esta vez, incursionaron en el mundo de los accesorios para el pelo.

Para eso, se valieron de una vieja empresa que Jacenko había creado cuando Pixie todavía era bebé: Pixie’s Bows. Tal y como ocurrió con la primera de las marcas que crearon, se convirtió también en un total éxito. Finalmente, procedieron a fundar tercer negocio -llamada Pixie’s Pix- que contuviera a los dos anteriores.

Según información citada por Business Insider, la madre de la pequeña de 10 años aventuró que su hija “podría retirarse a los 15 años si ella lo deseara”. Pero luego , aclaró que “es bastante improbable que eso suceda debido a su impulso emprendedor”. “Es increíble que tenga tanta energía siendo tan joven”, celebró.

Luego, comparó su infancia con la de Pixie: “A mí me inculcaron que tenía que triunfar. Cuando tenía 14 años, conseguí un trabajo en McDonald’s porque eso es lo que se hacía en mi época. Pero mi hija tiene un impulso de pequeña empresaria que yo no tenía y me enorgullece como madre”.

“Cuando ella no quiera estar de frente o involucrarse con Pixie de Pix y Pixie Bows, entonces veremos qué hacer. Pero por ahora, ella está feliz, aprendiendo mucho”. Completó. Junto a su padre Oliver Curtis y su hermano Hunter (6), viven en una mansión valuada en 6 millones de dólares.

La pequeña sostiene un estilo de vida lujoso. Para su décimo cumpleaños recibió regalos como un auto Mercedes Benz, un bolso Prada y otros artículos de gran valor. Entre los próximos planes de la niña, según su perfil de Instagram, destacan unas vacaciones de lujo o llevarse a su madre de compras.