Tik Toker Marcela Peraz: Artista salvadoreña que pasó de cargar sacos de harina en Candelaria a alcanzar su sueño en Los Óscar

Marcela Saraí Pérez de Paz es una joven artista salvadoreña de 24 años originaria del municipio de Candelaria, Cuscatlán. Actualmente estudia una carrera de Mercadeo, en una universidad de Murcia, en España gracias a una beca por su destreza en los estudios. Conocida como “Marcela Peraz” en las redes sociales, la artista realiza una técnica de pintura llamada body paint, con la cual deleita a más 2 millones 240 mil seguidores entre Tik Tok, Instagram y Facebook.

En abril de 2021 Marcela decidió abrir su cuenta de Tik Tok como consecuencia de la pandemia por covid-19 y el aburrimiento del encierro. “Cuando fui a España a estudiar con una beca descubrí que me gustaba esto. Cuando fue la época de la cuarentena, que no se podía salir y estaba sola, dije que voy a comprar mis pinturas y mis colores. Meses después, cuando llegó mi cumpleaños, yo estaba triste porque no podía salir y me hice un maquillaje. De sorpresa me llegaron a visitar mis amigos y ellos me dijeron que por qué no lo subía a las redes sociales. A mi me daba pena, pero ellos me siguieron animando y en Tik Tok comencé a crecer rápido”, comenta Marcela.

Hija de Juan Pablo Pérez y Otilia del Carmen de Paz, Marcela comenta que su afición por la pintura comenzó desde muy niña realizando actividades culturales en su natal Candelaria . “Nunca fuí a clases de pintura o algo así. Cuando tenía 11 años hice un taller de cosas de pintura y baile de una organización que vino aquí por solo dos meses. Yo era bien maliciosa para pintarme. Después dejé eso hasta el 2020 que volví a pintar. Siempre fui una niña que todo lo quería hacer bien, siempre trato de hacer las cosas bien. Siempre me gustó pintar. Otra cosa que siempre me gustó es actuar en la iglesia”, menciona la artista.

Para la salvadoreña no ha sido fácil su trayecto en la redes sociales, ya que según ella en El Salvador es complicado el apoyo al artista. “No estoy segura de encontrar algo qué hacer aquí con esto. En España lo apoyan mucho, pero en El Salvador no estoy segura. El contenido que hago no se imaginan que es una salvadoreña”, dice Marcela. Junto con sus 7 hermanos, Marcela comenta que siempre ha sentido el respaldo de sus padres y sus hermanos. “Somos 7: Eliseo, Rosamaria, Leonardo, Celina, Tania Vanessa y Pablo Javier Pérez. Yo soy la tercera. Mis padres siempre me han apoyado, mi familia también. Me dicen qué chivo y todo”, agrega.

Para la salvadoreña no ha sido fácil su trayecto en la redes sociales, ya que según ella en El Salvador es complicado el apoyo al artista. Foto LPG/Michael Huezo.

La joven menciona que su pequeño estudio lo tiene en su casa en la misma Candelaria Cuscatlán, recubierto con cartón y entre paredes de adobe, con mucha humildad su meta es lograr que la conozcan en el mundo y que sepan que es de El Salvador para poder inspirar a otros a que se superen. “Marc Anthony me puso en sus historias un Tik Tok que hice de Gozadera, la canción de Gente de Zona. Me sentí así “no me toquen, soy famosa”. Después aparecí en la gala de Los Óscar de La Academia. Me escribieron y me pidieron unos de mis Tik Tok para poder utilizarlo en los premios. Me mandaron un contrato. Ya para 2022, me contactó Tik Tok España para realizar una colaboración con Ed Sheeran”, cuenta Marcela.

Conocida mundialmente por Tik Tok, Marcela Peraz comenta que su mayor fanaticada se encuentra en toda latinoamérica, por ese motivo ella no deja nada a la improvisación y diseña sus bocetos, elabora un guión y se tarda entre 18 y 20 horas en realizar el maquillaje artístico que recubre desde su pecho y brazos hasta su cabeza. “Quiero ser una Tik Toker que se esfuerza. Mis mayores seguidores están en México, Estados Unidos, Colombia y, en cuarto lugar, está El Salvador. Yo no quería hablar, sentía que me iban a comparar y me daba pena”, expresa Marcela.

“Yo compré mis primeros seis colores principales. Eran verde, azul, amarillo, rojo, negro y blanco. Con eso empecé a practicar. Cada una me costó $8 y las compré de puro ahorro”, señala Marcela. Foto LPG/Michael Huezo.

Su destreza en la técnica del Body Paint y maquillaje artístico fue descubierta de manera empírica y con la práctica, según relata la joven salvadoreña. “Yo compré mis primeros seis colores principales. Eran verde, azul, amarillo, rojo, negro y blanco. Con eso empecé a practicar. Cada una me costó $8 y las compré de puro ahorro”, explica. Hoy en día, Marcela cuenta con pinturas, brochas, pinceles, sombras, rubor, lentes de contacto, luces, base, celular, maquillaje crema color y otro equipo valuado en más de $1,500 con el que realiza su maquillaje artístico de alta calidad. Incluso cuenta con un jabón especial para lavar las más de 80 brochas que utiliza en su maquillaje.

“Yo soy de El Salvador. Mucha gente no cree que yo sea de acá, pero sí. Hice mi bachillerato aquí en Cojutepeque. Cuando me gradué empecé a buscar opciones porque no había dinero para la universidad y conseguí una beca para España. Yo quería estudiar Comunicaciones, pero no estaba esa opción entonces apliqué con Relaciones Internacionales. Pasé 3 años esperando la respuesta de la beca y me dediqué a hacer figuritas de foami y ayudar en la panadería de mis padres. Hasta octubre de 2019 me fui a España, pero no había Relaciones Internacionales, así que terminé estudiando Marketing”, relata Marcela.

“En julio de 2023 termino mi carrera en la universidad y cuando venga al país, me gustaría dedicarme a esto. Trabajar con gente que le interese. Me gustaría poder ayudar a la gente que piense que no hay oportunidad, como si nos cortaran las alas porque nos bloqueamos". Foto LPG/Michael Huezo.

En esa línea, Marcela comenta que mientras esperaba la respuesta para continuar sus estudios, ayudaba en la panadería de su padre la cual ha sido la fuente de ingresos de la familia desde 1992. Por tres décadas, la panadería de la familia ha abastecido a las tiendas y distribuidores de pan en toda Candelaria. “A ver, eso fue cuando tenía unos 19, 20 años y me tocaba vender los sacos de harina a otras panaderías. Yo le ayudaba a mi papá y cargaba en la moto o en la espalda los sacos de harina y me iba. Así no sentía que no hacía nada por 3 años. De hecho aquí (Candelaria) me conocen como la hija de Don Pablo por la panadería”, relata Marcela.

Hoy en día, Marcela continúa sus estudios de mercadeo en Murcia, España y se encuentra en El Salvador de vacaciones. De igual forma, continúa radicada en la misma localidad que la vió nacer, vive en la misma casa donde creció y comparte con su familia de toda la vida. “En julio de 2023 termino mi carrera en la universidad y cuando venga al país, me gustaría dedicarme a esto. Trabajar con gente que le interese. Me gustaría poder ayudar a la gente que piense que no hay oportunidad, como si nos cortaran las alas porque nos bloqueamos. Si todos los buenos cerebros, si todo el arte se queda fuera cómo hacemos”, comenta la artista salvadoreña.

“Yo no puedo enseñarle a otros a pintar porque no conozco la técnica, tengo que investigar para saber cómo se llama cada cosa. Todo lo fui haciendo en el camino, nunca tuvimos los recursos para hacer un curso. Nunca le pedí nada de eso a mi familia”, continúa Marcela. En España tampoco ha tenido tanto apoyo debido al hecho de ser latina y tener otro tipo de acento. “Por eso me he enfocado en el público latino. A los españoles no les gusta lo latino y a los latinos no les gusta el castellano. Ya he intentado en inglés también para que me entiendan de forma internacional”, finaliza Marcela.